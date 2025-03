Scritto da Roberto Tuccillo - Garantire che tutte le risorse finanziarie stanziate dal Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) per l’agrivoltaico vengano utilizzate. Evitando sprechi e raggiungendo i target prefissati dal Piano stesso. Con questo obiettivo il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica è deciso a riaprire i termini del Bando Sviluppo Agrivoltaico del PNRR.

A mettere nero su bianco questa estensione è il Decreto Direttoriale della Direzione Generale Programmi e Incentivi Finanziari n° 123 del 27 marzo 2025 recante “Riapertura dei termini per l’accesso agli incentivi previsti dal DM 22 dicembre 2023, n. 436”. l'intervento, che arriva a pochi giorni dall’annuncio di proroga per lo sportello del Bonus 40% CER, regalerà dunque una nuova chance per partecipare al bando PNRR, dopo la chiamata dello scorso anno.



Bando Agrivoltaico, rimaste risorse PNRR da utilizzare.

Le procedure competitive del Bando Agrivoltaico erano state aperte dal 4 giugno 2024 al 2 settembre 2024, ricevendo nel complesso un ottimo responso. Secondo quanto confermato dal Gestore dei Servizi Elettrici (GSE) sono arrivate 643 richieste, di cui 540 risultate in posizione utile per ben 1.547,9 MW da sviluppare. Ben oltre il contingente messo in gara (1.040 MW). Tuttavia, come spiegato nell’atto, non è stata esaurita la capienza finanziaria per l’attuazione dell’Investimento.

Il dicastero punta pertanto a riaprire i termini per la presentazione delle istanze a valere sui Bandi Agrivoltaico. La data da segnare sul calendario il 1 aprile 2025. Ovviamente i titolari di progetti in posizione utile nelle graduatorie già pubblicate non potranno presentare una nuova domanda per gli stessi progetti.

I contingenti di potenza disponibili sono calcolati nei limiti delle risorse finanziarie e distribuiti in maniera proporzionale tra registro e asta. Ma “qualora le richieste valide di iscrizione ai Registri siano inferiori al contingente e, contestualmente, le richieste valide di iscrizione all’Asta siano superiori al contingente”, verranno applicati i meccanismi di riallocazione della potenza. In altre parole la potenza non utilizzata nel contingente del Registro sarà trasferita al contingente dell’Asta. E viceversa. “Con scorrimento della graduatoria nel limite delle risorse finanziarie complessivamente disponibili".