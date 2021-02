Nuova produzione per i dj producer Stefano Pain & Riccardo Rey. Il loro nuovo singolo, che vede alla voce Tony B, esce il 12 febbraio 2021 sull'etichetta tedesca 1StStrikemusic, realtà a cui sono legati top dj come Thomas Gold & Deniz Koyu e che viene distribuita da Universal Germany.

"E' un progetto vocal deep House, datto al dancefloor ma con sonosità anche radiofoniche", raccontano Stefano Pain e Riccardo Rey "Il riff vocale che ripete 'Goin' Down' accompagna tutta la song. E' un brano che ha sonorità calde ed una ritmica travolgente".

La collaborazione tra Stefano Pain e Riccardo Rey nasce dalla console. Infatti hanno diviso più volte il mixer della storica one night bolognese Rock the Club.

Stefano Pain è uno dei più esperti ed apprezzati dj producer italiani. Solo per citare uno dei suoi successi internazionali, "RAM TAM TAM" fu scelta dagli Swedish House Mafia per tanti loro set ed presente nel documentario "Leave The World Behind".

Riccardo Rey è più giovane ma già da tempo attivo in tutta Italia con la sua musica ed i suoi dj set.



