Studia canto professionale per 9 anni sotto la guida di Carola Caruso prima e successivamente con Emiliana Perina.

Le prime esibizioni pubbliche iniziano all'età di 16 anni, in piccole feste di paese, proseguendo fino ad oggi. Il bagaglio di esperienza lo acquisisce iniziando dalle piccole piazze e con l'appoggio di alcune agenzie arrivano le date in grandi piazze come Monza, e Milano, le convention a Roma e in Svizzera e le serate in night club, pub e matrimoni.

Entra a far parte dell'orchestra di “Marina Madreperla” come cantante solista e corista e con la stessa supporta il “Bandiera Gialla Tour” organizzato da “Radio Italia Solo Musica Italiana” accompagnando come corista i big della canzone italiana anni '60 '70' quali Dik Dik, Gianni Pettenati, Renato dei Profeti, Cugini di campagna, Wess, Wilma de Angelis e molti altri, esibendosi dal vivo in diretta radiotelevisiva sul palco dell'Idroscalo di Milano e nella piazza centrale di Trento.

Successivamente nascono formazioni in duo, trio e gruppi proponendo repertori piu' sul genere rock italiano ed internazionale. Ad oggi vede all'attivo: AQUSTIKA (duo acustico chitarra e basso), ALTRI PERCORSI (cover band ufficiale dei Nomadi di 5 elementi), REDNECKS (band country, blues e R&R di 5 elementi).

Nel 2021 decide di proporre i propri brani inediti, tutti depositati in SIAE e da vita alla “ALEX PISANI & THE MF BAND”, band di 7 elementi, con la quale partecipa a diversi concorsi tra cui il “2MARI SONG FESTIVAL” a Taranto, nella categoria “Band Inediti”.

LA PARTE MIGLIORE DI TE

Testo

CRESCI, SENZA GUARDARE

CRESCI, SENZA SAPERE

SOGNA, SENZA DESIDERARE

VOLA, SENZA ATTERRARE

GIURA, CHE PRENDERAI IL TEMPO E LO USERAI, PER CAPIRE

DIMMI, CHE SAPRAI PERDONARE CHI, TI DELUDERA'

RIT

E ALLORA SCRIVI, SCRIVI, SCRIVI, FRASI A COLORI E NON DIMENTICARTI MAI, DI TE

POI COLORA, COLORA, COLORA, SU FOGLI DI LUCE

E COME FARO NELLA NOTTE SEGUI TE....PERCHE' SARAI SEMPRE LA PARTE PIU' BUONA DI TUTTO QUELLO CHE C'E'

SIEDI, SENZA ASPETTARE

CHIEDI, E ATTENDI

ASCOLTA, E NON GIUDICARE MAI

RUBA EMOZIONI, E TIENI PER TE

GIURA CHE GUARDERAI L'ALBA E IL SOLE, PER CERCARE LA GIOIA

E QUEL SORRISO CHE HAI NEGLI OCCHI NON SI SPEGNERA' MAI

DIMMI CHE AFFRONTERAI LA VITA ASCOLTANDO IL TUO CUORE PERCHE' SARA', SEMPRE, LA PARTE MIGLIORE DI TE

RIT

E ALLORA SCRIVI, SCRIVI, SCRIVI, FRASI A COLORI E NON DIMENTICARTI MAI, DI TE

POI COLORA, COLORA, COLORA, SU FOGLI DI LUCE

E COME FARO NELLA NOTTE SCEGLI TE....PERCHE'

SARAI SEMPRE LA PARTE PIU' BUONA DI QUELLO CHE C'E'

PERCHE' SARA', SEMPRE, LA PARTE MIGLIORE DI TE







LA PARTE MIGLIORE DI TE

Spiegazione del brano

Questa canzone è nata nel 2018 ed è stata scritta per mia figlia, Nikita, quando aveva 4 anni. Se le avessi parlato molto probabilmente si sarebbe dimenticata delle mie parole dopo 5 minuti e comunque non le avrebbe ricordate una volta diventata grande. Quello che le volevo dire l'ho scritto in questa canzone, e in altre tre a dire il vero, con il ripetuto messaggio di non dimenticarsi mai dei lei. Vorrei che crescesse senza guardare e senza sapere che in questo mondo ci sono cose che sarebbe meglio non vedere e non sapere, vorrei che sognasse senza desiderare le cose di altri e che continuasse a volare, come quando giocava facendo l'aeroplano e non atterrasse mai! Il tempo sarà una cosa preziosa e mi piacerebbe che lo usasse per capire e per imparare a perdonare. Le piace molto ancora oggi scrivere usando tanti colori e colorare ovunque e sarebbe fantastico se potesse avere a disposizione fogli di luce, candidi e puliti. In tutta questa allegria e spensieratezza arriverà anche il momento delle difficoltà e quando avrà bisogno di un faro nella notte voglio che segua se stessa perché, per me, sarà sempre la parte più buona di tutto quello che c'è! Bisogna sedersi ma senza essere dimenticati restando lì ad aspettare, si deve imparare a chiedere e avere anche la pazienza di attendere magari una risposta sincera, si deve imparare ad ascoltare senza giudicare ed essere capaci di cercare e rubare emozioni facendone tesoro, perché un'emozione spesso fa crescere. Vorrei che mi giurasse che le basteranno cose semplici per essere felice e che non perderà mai quel sorriso nei suoi occhi. Dovrà insomma affrontare la vita ascoltando il suo cuore perché... sarà sempre la parte migliore di lei!





