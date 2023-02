L'ex presidente americano, Donald Trump, ha affermato di poter mettere fine alla guerra in Ucraina nel giro di 24 ore. "Se fossi io il presidente", ha dichiarato, "la guerra tra Russia e Ucraina non sarebbe mai avvenuta, mai in milioni di anni".

"Anche ora", ha aggiunto, "se io fossi il presidente sarei in grado di negoziare la fine di questa orribile guerra nel giro di 24 ore".

L'ex presidente ha poi ripetutamente accusato il suo successore, Joe Biden, di essere un debole e di aver favorito l'escalation del conflitto.

Riguardo l'invio a Kiev di carri armati Abrams, Trump ha parlato di "scelta ipocrita".