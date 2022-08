A Istanbul, alle 14:30 di venerdì, si è tenuto anche il sorteggio della fase a gironi della Conference League 2022/23. 32 le squadre sorteggiate in otto gironi da quattro.

Queste le squadre testa di serie:

Villarreal (ESP)

Basel (SUI)

Slavia Praha (CZE)

AZ Alkmaar (NED)

Gent (BEL)

Istanbul Basaksehir (TUR)

Partizan (SRB)

West Ham (ENG)



Per il sorteggio della fase a gironi, i 32 club sono stati suddivisi in quattro fasce da otto in base al ranking per coefficiente stabilito all'inizio della stagione. La prima fascia comprendeva i primi otto club nel ranking per club, la seconda fascia i successivi otto club e così via per i gruppi 3 e 4.

La fase a gironi si giocherà di giovedì, dall'8 settembre al 3 novembre, nelle stesse serate in cui si disputeranno gli incontri di Europa League, con calcio d'inizio alle 18:45 e alle 21:00.

Le vincitrici dei gironi vanno direttamente agli ottavi di finale, mentre le seconde dei gironi vanno agli spareggi per la fase a eliminazione diretta, dove saranno accoppiate con le otto terze dei gironi di UEFA Europa League.



Le date degli incontri nella Fase a gironi

Giornata 1: 8 settembre 2022

Giornata 2: 15 settembre 2022

Giornata 3: 6 ottobre 2022

Giornata 4: 13 ottobre 2022

Giornata 5: 27 ottobre 2022

Giornata 6: 3 novembre 2022



Le date degli incontri nella Fase a eliminazione diretta

Spareggi fase a eliminazione diretta: 16 e 23 febbraio

Ottavi di finale: 9 e 16 marzo 2023

Quarti di finale: 13 e 20 aprile 2023

Semifinali: 11 e 18 maggio 2023

Finale: 7 giugno 2023



Gruppo A

Istanbul Basaksehir

Fiorentina

Hearts

RFS

Gruppo B

West Ham

FCSB

Anderlecht

Silkeborg

Gruppo C

Villarreal

H. Beer-Sheva

Austria Wien

Lech

Gruppo D

Partizan

Köln

Nice

Slovacko

Gruppo E

AZ Alkmaar

Apollon

Vaduz

Dnipro-1

Gruppo F

Gent

Molde

Shamrock Rovers

Djurgarden

Gruppo G

Slavia Praha

CFR Cluj

Sivasspor

Ballkani

Gruppo H

Basilea

Slavia Bratislava

Žalgiris

Pyunik