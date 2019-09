Aumento di capitale di 300.000 euro per Witailer

Witailer, startup fondata da ex manager Amazon che aiuta i brand a crescere su Amazon e sui principali marketplace online, ha oggi annunciato un aumento di capitale di 300.000 euro. I capitali verranno utilizzati per supportare l’evoluzione delle soluzioni di business intelligence e analytics a disposizione dei brand clienti e per l’avvio dei progetti di sviluppo sui principali mercati europei. L’aumento di capitale è stato sottoscritto da un pool di business angels che porteranno nel team competenze ed esperienze per far accelerare ancor di più Witailer in Italia e in Europa.

L’aumento di capitale arriva dopo due anni di attività, durante i quali la società ha ottenuto la fiducia di brand di rilevanza internazionale: Barilla, Lavazza, Moleskine, Perfetti Van Melle e 3M sono infatti solo alcuni dei brand che si sono recentemente affidati a Witailer. Grazie a un team composto da 20 persone, Witailer gestisce infatti, per conto dei propri clienti, un fatturato di più 50 milioni di euro, interamente generato sui marketplace online.

«Non tutti gli investitori sono uguali, proprio per questo abbiamo scelto chi avrebbe potuto supportarci non solo finanziariamente, ma anche dal punto di vista delle competenze necessarie per far diventare Witailer un punto di riferimento nel mondo tech B2B in Italia e all’estero” ha dichiarato Federico Salina, CEO di Witailer “Stiamo già gestendo diversi progetti dove forniamo le nostre soluzioni agli headquarter internazionali dei brand e vogliamo continuare con forza in questa direzione” conclude Salina.

Nata a metà del 2017, Witailer è la prima società italiana specializzata nell’aiutare i brand a navigare il complesso ecosistema di Amazon in ambito e-commerce, advertising e nell’utilizzo dei dati con soluzioni di business intelligence e gestione operativa del canale.

I fondatori della società sono due ex Senior Manager di Amazon. Prima di Witailer, Federico Salina è stato responsabile delle categorie Beauty e Personal Care su Amazon, mentre Jana Nurmukhanova, COO di Witailer, dopo aver lavorato in McKinsey & Company, ha avviato e gestito il business Fulfilment by Amazon in Italia.