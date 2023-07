Inaugurata la nuova stagione termale con novità per grandi e piccini

da Luglio a Settembre

Chianciano, Luglio 2023. Condivisione, inclusione e divertimento sono le parole d’ordine per l’estate a Terme di Chianciano, uno dei poli termali più conosciuti della toscana, tra la Valdichiana e la Val d’Orcia, patrimonio dell’UNESCO. L’inizio della bella stagione estiva è salutata da tante novità che strizzano l’occhio soprattutto a famiglie e bambini, accogliendo chiunque sia alla ricerca di un’esperienza rigenerante.

Conoscere persone che condividono la passione per il benessere e la cura di sé, trovare la propria dimensione, ma soprattutto allietare le proprie giornate estive con musica dal vivo e giochi in acqua per i più piccini, rilassandosi a bordo piscina e lasciando andare lo stress: questo e molto altro è ciò che offrono le Terme di Chianciano, vero paradiso termale per bambini e famiglie.

Nel mese di luglio, tantissime le offerte dedicate a tutta la famiglia, per poter godere della magia delle Terme a qualsiasi ora della giornata.

Non mancano poi gli appuntamenti fissi per tutta la stagione estiva, fino al 16 settembre, che vedono protagoniste le splendide Piscine Termali Theia e le Terme Sensoriali, le due spa di Terme di Chianciano.

Calendario Luglio 2023



KIDS FREE MESE DI LUGLIO

Ingresso omaggio per in bambini da 3 a 12 anni per tutto il mese di Luglio. Ogni mercoledì animazione gratuita in collaborazione con Fun Magic Party: caccia al tesoro acquatica, gare di nuoto, giochi di equilibrio in acqua, pittura creativa per tutti i nostri piccoli ospiti. Per un pacchetto weekend a misura di BIMBO, è possibile contattare Bambini Travel al link chiancianobimbi.it e scoprire tutte le attività comprese nel soggiorno family: non mancheranno la sirenetta parlante a bordo piscina, la caccia al tesoro al Parco Acqua Santa, i giochi d’acqua, scivoli, la grotta secca, la grotta umida e le docce emozionali.

THEIA FULL DAY, KEEP YOUR TIME AND SMILE

Il tempo è una risorsa preziosa e decidere di prendersi del tempo non è poi così facile. Per tutto il mese di luglio, una super promo: ingresso giornaliero € 29 invece di € 45 dal lunedì al venerdì.

THEIA NIGHT

Si sa, le terme al tramonto sono un sogno: è proprio nell’ora più dolce del giorno che si crea un’atmosfera surreale. Dai colori dell’acqua che si tinge di rosa al vento che accarezza la pelle, non c’è davvero niente di meglio che trascorrere due ore di relax in questo paradiso. Ingresso serale dalle 19.30 alle 22.00 € 12 a persona fino al 31 luglio (a esclusione del sabato)

SUMMER BLACK FRIDAY

Summer Black Friday dedicato al benessere che solo Terme di Chianciano sa regalare.

7 giorni per acquistare e regalare la Toscana delle acque termali.

2 SPA ad un prezzo super speciale.

Ingresso 3 ore Terme Sensoriali + Ingresso 4 ore Piscine Theia a soli € 49 invece di € 74

Offerta acquistabile dal 03.07.2023 al 09.07.2023

Fruibile entro il 31.07.2023

A questo link tutte le informazioni: SUMMER PROMOTION ALLE TERME DI CHIANCIANO - Terme di Chianciano (termechianciano.it)



Calendario Estivo 2023



APERTURA SERALE FINO ALLE 22.00

Piscine Termali Theia e Terme sensoriali sono aperte ogni sera d’estate fino alle ore 22,00 con aperitivo compreso nel biglietto d’ingresso.

Il sabato, si rinnova l’appuntamento Bagni di Notte alle Piscine Termali Theia, con apericena e musica live fino a mezzanotte. Previste serate speciali con degustazioni Terme Sensoriali Tasting Night in collaborazione con i migliori produttori locali nelle seguenti date 22.07 – 26.08 – 23.09

Giovedì Terme & Grill alle PISCINE TERMALI THEIA

Una grigliata a bordo piscina tutti i giovedì dalle 18 alle 22.

Parole d’ordine: gusto e condivisione. Niente di meglio che una grigliata con gli amici, soprattutto se immersi - letteralmente! - nel benessere termale.

TERME SENSORIALI SUMMER PROMOTION

Terme Sensoriali, luogo unico in Italia grazie al parco secolare che le circonda, aprono la stagione estiva con un giardino esterno ricco di nuovi arredi, free break con frutta, snack e caffè dalle 12 alle 14. Thermal Pokè al Bistrot Acqua Santa dalle 12 alle 14.30.

Aperitivo incluso dalle 18 alle 22.

Solo per il mese di luglio le tariffe sono davvero esclusive

Ingresso 3 ore lun/ven: € 30 invece di € 45 - sab e dom: € 35 invece di € 50

Ingresso 5 ore lun/ven: € 40 invece di € 60 - sab e dom: € 45 invece di € 65

SUMMER PROMOTION ALLE TERME DI CHIANCIANO - Terme di Chianciano (termechianciano.it)

PROMO RESIDENTI COMUNE DI CHIANCIANO TERME FINO A DICEMBRE 2024

Sconto 50% sugli ingressi alle Terme Sensoriali e alle Piscine Termali Theia per i residenti del comune di Chianciano Terme fino al 31.12. 2024

Per info +39057868501 [email protected]

www.termechianciano.it



TERME DI CHIANCIANO

Le Terme di Chianciano in Toscana rappresentano il luogo ideale per le cure termali in Toscana. Nel parco termale secolare dell’acqua Acqua Santa, sgorgano le acque per la cura del fegato e dell’apparato gastroenterico, Acqua Santa ed Acqua Fucoli.

Presso la Direzione Sanitaria si trova il Centro Medico “Terme di Chianciano” INSTITUTE FOR HEALTH qui si effettuano oggi tutti i protocolli collegati alla riabilitazione, oltre alla medicina sportiva. Trattamenti mirati atti a prevenire e/o ridurre gli esiti invalidanti di malattie e lesioni. All’interno dello stabilimento oltre alle terapie effettuate da operatori altamente specializzati, troviamo anche la Palestra della Salute, con strumentazione di ultima generazione, utilizzata per la riabilitazione che può essere, a seconda delle necessità, svolta anche in acqua. La struttura poliambulatoriale dispone di un Laboratorio di analisi e della presenza di specialisti medici e diagnosti, per garantire un approccio completo alle patologie più comuni e che meglio possono essere curate con la medicina termale integrata alla clinica specialistica e alle discipline integrative.

Immerse nel cuore delle terme in Toscana, le Terme Sillene sono direttamente collegate alle piscine termali Theia, alimentate dalla omonima acqua, mentre l’altra spa, Terme sensoriali, si trova nel parco Acqua Santa.