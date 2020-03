La settimana non è certo cominciata nel migliore dei modi per i mercati finanziari in generale e anche per il dollaro USD non è andata meglio, tanto che lunedì ha perso quota contro tutte le valute principali, e specialmente contro euro, franco e yen.

Martedì, però, il biglietto verde sta facendo prove di rimbalzo, senza però finora riuscire a recuperare le perdite accumulate ieri.

Lunedì il biglietto verde è stato vittima della guerra dei prezzi del petrolio tra Arabia Saudita e Russia. Il tentativo di recupero odierno segue l'annuncio di Trump per le prossime misure economiche in contrasto al contagio da coronavirus.