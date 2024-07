In occasione della Notte Bianca di venerdì 26 luglio l’Amministrazione Comunale ha deciso di istituire anche quest’anno l’isola pedonale temporanea ogni fine settimana sino al prossimo 15 settembre. Per raggiungere il centro cittadino e le aree pedonali, sarà operativo un servizio navetta con minibus, che opereranno col metodo circolare a Ponente e Levante, dove sono state previste aree di sosta.

A differenza dello scorso anno si è deciso di favorire ancora di più la possibilità di fruire in modo sostenibile dell’isola pedonale rendendo gratuito l’uso delle navette. Di conseguenza, i visitatori dopo aver parcheggiato il mezzo potranno usare liberamente i mezzi per raggiungere i vari punti di interesse godendo anche delle zone di Ponente, del Borgo e di Vaccarella. Il servizio sarà svolto dalla ditta “CRISAMAR Viaggi S.a.s.”, con partenza dalle 20:30 sino alle 01:30, alla quale potranno essere chieste informazioni chiamando il numero 392.8148887. Ecco il dettaglio delle due linee.

Linea Ponente: Partenza dall’area “Gobba del Cammello” e a seguire queste fermate nell’ambito del percorso circolare: Lido La Fenice, Tiro a segno, piazza San Papino, Salita San Francesco, Chiesa di San Domenico, Cimitero, Marina Garibaldi, via Cristoforo Colombo, piazza San Papino, via Risorgimento (incrocio via Cosenz), via Risorgimento (via Regis), e rientro al capolinea area “Gobba del Cammello”. Linea Levante: Piazza 25 Aprile, piazza Sacro Cuore, piazza Marconi, via Acqueviole (a richiesta), piazzale Pizzoli, via La Rosa/ Vespucci, Largo Buccari, via dei Mille, Piano Baele e ritorno al capolinea Piazza 25 Aprile.

L’isola pedonale interesserà le seguenti zone: Via F. Crispi (da incrocio con via Cassisi) - Piazza della Repubblica - Via Lungomare Garibaldi (tratto compreso tra l’intersezione con via F. Crispi e L’intersezione con via C. Colombo); Via M. Nardi; Via N. Ryolo; Via C. Borgia (tratto compreso tra l’intersezione con via M. Nardi e l’intersezione con via R. D’Amico) - Via C. Borgia (tratto compreso tra l’intersezione con Via N. Ryolo e l’intersezione con Piano Baele); Piano Baele - Via G. Medici - Piazza C. Duilio; Via Cassisi.

L’isola pedonale sarà attiva dalle 21:00 alle 01:30 nelle giornate di venerdì, sabato e domenica, sino al 1 settembre, e nelle sole giornate di sabato e domenica nelle restanti due settimane. “Per rivitalizzare la città l’Amministrazione scommette sull’isola pedonale – ha detto il Sindaco Pippo Midili – anche perché abbiamo avuto positivi riscontri lo scorso anno. Siamo andati incontri ad alcune esigenze rappresentate dai commercianti e in via sperimentale, abbiamo “accorciato” l’area di chiusura.

L’isola pedonale infatti non interesserà la Luigi Rizzo (le auto giunte in prossimità del palazzo municipale dovranno girare a sinistra nella via Cassisi e poi immettersi nella via Piraino) e la marina Garibaldi incrocio con via Colombo. Il consiglio comunque è quello di evitare di intasare queste arterie e di fruire della possibilità di parcheggiare nelle aree d’accesso alla città a Ponente e a Levante. Ovviamente sarà previsto l’accesso ai residenti nelle zone interdette alla viabilità”.