Benny Camaro pubblica gratis "Halloween" by John Carpenter

Benny Camaro, dj producer ed artista italiano conosciuto in mezzo mondo ha realizzato un brano perfetto per ogni dj set di Halloween e l'ha pubblicato in free download sulla sua pagina SoundCloud. Il sound e la melodia mettono i brividi perché richiamano in modo piuttosto fedele una delle melodie più terrorizzanti della storia, quella di "Halloween", capolavoro horror di Johh Carpenter che, oltre a dirigere il film, ha pure composto il tema musicale insieme a Cody Carpenter e Daniel Davis.

Come giustamente Benny Camaro sottolinea su SoundCloud, il brano ha una struttura ritmica particolare, ovvero è in 5/4 e non il 4/4 come il 99.9% della musica da ballo che ascoltiamo nei club dai tempi della disco ad oggi... Ma per chi balla il ritmo c'è, eccome. Problemi possono esserci soltanto per i dj meno esperti, che possono avere difficoltà nel mix. Camaro tra l'altro collabora da tempo con KUMUSIC, agenzia italiana specializzata nel supportare artisti, dj, label e management a livello di marketing e comunicazione in Italia e nel mondo.

Benny Camaro - Halloween 2018 (Free Download)

https://soundcloud.com/bennycamaro/benny-camaro-halloween-2018/s-1GDfl

