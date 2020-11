Si è chiusa con un grande successo la seconda edizione degli IoMOBILITY AWARDS, ideati e organizzati da #Innovability per promuovere la cultura dell’innovazione e dell’imprenditorialità nell’ecosistema della smart mobility in Italia.

L’obiettivo è quello di innescare e sostenere un processo virtuoso di condivisione delle esperienze migliori tra imprese, fornitori, startup, centri di ricerca e istituzioni, ovvero tutti gli attori che sono in grado di conferire valore aggiunto alle aziende utenti, sviluppare nuovi prodotti e servizi per i clienti e migliorare la qualità di quelli esistenti. In questo difficile momento per la mobilità, gli Awards hanno voluto offrire al sistema paese un contributo progettuale per una innovazione compatibile con risorse e vincoli sanitari o organizzativi.

Il 24 novembre sono stati premiati on-line i vincitori delle 8 categorie degli Awards: URBAN MOBILITY - DRIVING SAFETY - BUSINESS MOBILITY - SMART ROAD & LOGISTICS - TRAFFIC & PARKING - OPEN INNOVATION - INTEGRAZIONE MODALE e MOBILITY ANALYTICS e assegnati due importanti premi speciali offerti da GEOsmartcampus e Kantar.

L’edizione 2020 è stata realizzata in collaborazione con Innovabilify, il primo business accelerator specializzato in emerging digital technologies che ha collaborato per il recruiting dei candidati, il coordinamento della giuria e l’animazione della premiazione.

“La gestione della mobilità è uno degli aspetti critici della pandemia e abbiamo visto numerose candidature che hanno proposto soluzioni mirate e rapidamente utilizzabili. Sperando che questa iniziativa possa contribuire sia alla gestione dell’emergenza che allo sviluppo della mobilità futura, invito le aziende a non perdere una reale opportunità di visibilità e sviluppo e a candidarsi alla prossima edizione che presenteremo in primavera 2021.” - ha dichiarato Francesca Foglio, coordinatrice degli IoMOBILITY AWARDS e CMO Innovabilify.

Oltre 60 candidature, tra cui 23 startup, 22 finalisti e 10 premiati. Questi sono i numeri che confermano il successo dell’evento, della seconda edizione. La qualità delle candidature giunte è stata poi apprezzata dalla importante giuria composta da professionisti e manager delle principali realtà italiane ed internazionali protagoniste della nuova mobilità connessa, smart e green.





Qui sotto potete trovare i vincitori suddivisi per categoria:

Categoria URBAN MOBILITYKINOA | KIMAP Tecnologia per la mobilità dei disabili





Categoria DRIVING SAFETYCLIOTECH | Livecar





Categoria BUSINESS MOBILITYBUSRAPIDO | Zeelo





Categoria SMART ROAD & LOGISTICSSOGETEL | Kailog



Categoria TRAFFIC & PARKINGE-GAP | E-GAP



Categoria OPEN INNOVATIONSIWEGO | Smart Eco Transport



Categoria INTEGRAZIONE MODALEAEROPORTO DI BOLOGNA | Muoviamoci



Categoria MOBILITY ANALYTICSA.I. TECH | Ai traffic: analisi video per le smart city

Il partner Kantar, come Premio Speciale, ha messo a disposizione del vincitore il report Mobility Future 2021 della città di Milano e ha scelto PluService per i contenuti valoriali del loro progetto che promuove presso la popolazione una nuova cultura del TPL, con l’obiettivo di creare tra i viaggiatori e operatori della mobilità una vera community del trasporto sostenibile.

Il partner GEOsmartcampus ha assegnato un Premio Speciale ad Air con il progetto MyGov offrendogli l’acceso free al loro programma di accelerazione.

La Premiazione è stata preceduta dalla tavola rotonda sul tema fortemente di attualità “La nuova mobilità nell’era post-covid. Una opportunità per creare un sistema di mobilità human-centric e resiliente.”

Per conoscere tutte le aziende finaliste, i progetti presentati e i membri della giuria si può consultare direttamente il sito degli Awards: www.iomobilityawards.com.

Infine, ringraziamo tutti i partner dell’iniziativa per aver promosso questi Awards alla community della smart mobility in Italia ed aver contribuito al successo dell’iniziativa: 3nta4nta, EIT Digital, FASI.biz, Geosmartcampus, Innovation World Cup, Kantar, MyParking, Parcheggi.it, Social and Tech, The Hive, e UNRAE.

La prossima edizione sarà lanciata a Giugno 2021 e la premiazione avverrà a Roma, in modalità “hybrid” a Novembre. Importanti novità in preparazione e nuove categorie aggiunte: Stay tuned!

Informazioni su INNOVABILITY

Innovability dal 2000 è il punto di riferimento italiano della filiera di operatori nel settore delle tecnologie digitali “disruptive” - in particolare Internet of Things, 5G, AI / Robotics, Blockchain e Wearable - e organizzatore di manifestazioni fieristiche, eventi, convegni e seminari formativi che offrono occasioni di dibattito, confronto, scambio commerciale e networking tra aziende, istituzioni e mercati. Nel 2002 Innovability ha creato M2M Forum il primo evento a livello internazionale sulle tecnologie Machine-2-Machine (antesignane dell’IoT) che viene ancora organizzato annualmente.

Informazioni su INNOVABILIFY

Innovabilify è una startup innovativa che offre servizi di business & sales acceleration alle aziende che hanno servizi o prodotti basati su emerging technologies come IoT, AI, Blockchain, 5G, AR/VR e Robotics. Per facilitare e rendere più rapido ed efficace lo scouting e il matching, Innovabilify utilizza una propria applicazione di Artificial Intelligence che applica sui partecipanti di eventi e sui social media.

