Kuwait, AMX italiani della missione Inherent Resolve raggiungono traguardo 6mila ore di volo

6.000 ore di volo: questo il prestigioso traguardo raggiunto dai velivoli AMX del Task Group Black Cats dell'IT NCC Air dell'Aeronautica Militare Italiana, rischierati presso la Base Aerea di Al Jaber in Kuwait, impegnati nella missione "Inherent Resolve" a supporto delle forze della coalizione nell'azione di contrasto contro al Daesh. Il traguardo è stato tagliato la settimana scorsa, e rappresenta senza dubbio un contributo operativo di potere aereo molto importante nella lotta al Daesh.

Questo traguardo è il frutto della professionalità e dell'impegno delle donne e degli uomini del Task Group e del loro lavoro quotidiano in ogni tipo di condizione ambientale ed è stato raggiunto anche grazie all'indispensabile supporto di tutti gli Enti ed i Reparti dell'Aeronautica Militare coinvolti in Italia: è stato un lavoro di Squadra costante e continuo nel tempo che ha portato al prestigioso traguardo.

Il Task Group Black Cats, riscostituito presso la Base Aerea di Ahmed Al Jaber in Kuwait il 14 giugno 2016, dopo l'impegno operativo in Afghanistan, opera in piena sinergia con 4 velivoli AM-X, equipaggiati con un sistema di ricognizione d'avanguardia. Il velivolo grazie al POD da ricognizione Recce Lite è in grado di effettuare ricognizioni su obiettivi terrestri da media ed alta quota sia di giorno che di notte. L'efficacia di tale assetto è dovuta anche alla sua assoluta affidabilità ed ai suoi bassi consumi, che anche grazie alle operazioni di rifornimento in volo, permettono delle lunghe finestre di copertura aerea sui target assegnati dalla Coalizione.

Il traguardo delle 6.000 ore di volo raggiunto dal Task Group Black Cats evidenzia ancora una volta come il lavoro di squadra e la professionalità dei militari dell'Aeronautica Militare Italiana nei diversi teatri operativi all'estero consentano il raggiungimento di obiettivi cosi importanti.

blog la sottile linea rossa