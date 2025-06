Quello riportato di seguito è un passaggio dell'intervento odierno del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Concerto in onore del Corpo Diplomatico alla vigilia del 2 giugno, Festa della Repubblica:

"... Il tema della pace è al centro della nostra comune attenzione. Tanti sono i tristi scenari di conflitto aperti. ... Il Medio Oriente, dopo il sanguinario attacco di Hamas contro vittime israeliane inermi – con ostaggi odiosamente rapiti e ancora trattenuti, e che vanno immediatamente liberati - vive il dramma in atto nella striscia di Gaza.È inaccettabile il rifiuto di applicare le norme del diritto umanitario nei confronti dei cittadini di Gaza. Si impone, subito, il cessate il fuoco.In qualunque caso, è indispensabile che l’esercito israeliano renda accessibili i territori della Striscia all’azione degli organismi internazionali, rendendo possibile la ripresa di piena assistenza umanitaria alle persone. Che venga ridotta alla fame un’intera popolazione, dai bambini agli anziani, è disumano.È grave l’erosione di territori attribuiti alla Autorità Nazionale Palestinese. I Palestinesi hanno diritto al loro focolare entro confini certi.Questa prospettiva e la sicurezza di Israele – elementi imprescindibili – appaiono gravemente minacciate dalla semina di sofferenza e di rancore prodotta da quanto sta accadendo.Vi si aggiunge l’alta preoccupazione per le manifestazioni di antisemitismo che si riaffacciano nel mondo.Dal territorio d’Europa al Medio Oriente – come ovunque, in qualsiasi continente - l’occupazione illegale di territori di un altro Paese non può essere presentata come misura di sicurezza: si rischia di inoltrarsi sul terreno della volontà di dominio, della barbarie nella vita internazionale".

Ancora una volta, l'ennesima, Mattarella ha indicato Hamas come responsabile di un sanguinario attacco contro vittime israeliane inermi, denunciando l'odioso rapimento di ostaggi ancora trattenuti che devono essere immediatamente liberati. E di Israele?

Ha fatto solo intendere, ma molto vagamente, che l’esercito israeliano sia responsabile del mancato arrivo degli aiuti umanitari a Gaza. Tutto qua.

Il pavido e vergognoso presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella, si è ben guardato dal denunciare lo Stato ebraico di Israele

della disumanità messa in atto nell'aver ridotto alla fame due milioni di palestinesi, compresi bambini e anziani;

da quanto sta facendo nel continuare a rubare i territori attribuiti all'Autorità Nazionale Palestinese;

della semina di sofferenza e di rancore di cui è vittima il popolo palestinese.

Secondo il pavido e vergognoso Mattarella chi è che sta sterminando, giorno dopo giorno, il popolo palestinese? Chi è che giorno dopo giorno prende ostaggi da Gaza, Gerusalemme est e Cisgiordania segregandoli in prigioni militari dove vengono affamati, torturati e persino lasciati morire? Chi è che consente ai terroristi ebrei di continuare a perpetrare con il supporto dell'esercito i loro crimini in Cisgiordania?

Lo Stato ebraico di Israele. Un VERO presidente della Repubblica come lo è stato il partigiano Sandro Pertini queste cose le avrebbe dette, denunciate e persino urlate. Un presidente pavido e vergognoso come Sergio Mattarella... non è in grado di farlo.