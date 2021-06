Nonostante, oramai, l'85% della popolazione adulta del Regno Unito sia vaccinata, la variante Delta continua ad alimentare nuovi casi Covid: 22.868 sono quelli registrati ieri nelle precedenti 24 ore, portando a +70% quelli settimanali, rispetto alla settimana precedente.

Ad aumentare il contagio, che sta interessando più di metà della Gran Bretagna, sono soprattutto le fasce più giovani della popolazione che ancora non sono state vaccinate, e quelle che hanno ricevuto una sola dose di vaccino, mentre la doppia somministrazione è stata ricevuta dal 61,9% dei britannici.

Questo quadro ha avuto, come conseguenza, un forte incremento del numero di alunni "inglesi" che non possono partecipare alle lezioni in presenza, perché contagiati o venuti in contatto con persone contagiate. Così, gli ultimi dati indicano in più di 375.000 - circa uno su 20 - gli alunni che non possono andare a scuola, oltre 130.000 in più rispetto ad una settimana.

Le assenze sono quadruplicate nel mese di giugno con i dati del Dipartimento dell'Istruzione che mostrano una impennata delle assenze legate al Covid, dal ritorno a scuola avvenuto a marzo, salite al 5,1%, rispetto al 3,3% e all'1,2% delle settimane precedenti. Le assenze sono concentrate soprattutto nella scuola secondaria.

Considerando quanto sia alta la circolazione del virus oltremanica, rimane incomprensibile come sia possibile che la fase finale delle partite di Euro 2020 possa svolgersi in Inghilterra e come il governo inglese abbia consentito di aumentare il numero di accessi passando dalle 25.000 presenze della fase a gironi alle 45.000 che potranno assistere alla partita degli ottavi tra Inghilterra e Germana, mentre salirà a oltre 60.000 il numero di spettatori per le semifinali e la finale che si giocheranno sempre a Wembley.

Per tale motivo, Germania e Commissione Ue hanno accusato Regno Unito e Uefa di essere responsabili di un possibile aumento del contagio da coronavirus in Europa. Berlino ha sconsigliato ai suoi cittadini di viaggiare in paesi "a rischio variante". In base alle attuali restrizioni, a causa della diffusione della variante Delta, chiunque ritorni in Germania dal Regno Unito dovrà sottoporsi ad una quarantena di due settimane.