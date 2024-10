Il Tribunale di Taranto ha accolto il ricorso del sindaco di Avetrana, Antonio Iazzi, e ha sospeso in via cautelare la messa in onda della serie TV "Avetrana - Qui non è Hollywood" su Disney+1. La serie è basata sul tragico omicidio di Sarah Scazzi e avrebbe dovuto essere trasmessa a partire da prossimo 25 ottobre.

Il sindaco Iazzi ne aveva chiesto la sospensione, motivandola con la rettifica del nome della serie, per evitare pregiudizi negativi sulla comunità. Il giudice Antonio Attanasio ha firmato un provvedimento di sospensione cautelare, fissando l'udienza del 5 novembre per la comparizione delle parti.

Il regista Pippo Mezzapesa ha difeso il proprio lavoro, affermando di aver cercato di raccontare la storia con rispetto, anche ei fatti per come si sono svolti.

Il commento del sindaco Iazzi:"Abbiamo trascorso giornate intense con il pool di avvocati e con gli Amministratori per cercare di fare i passi necessari per tutelare la nostra Comunità. Il tutto, continuando ad adoperarsi per la quotidianità. Nulla è semplice! Il compito è più leggero se lo si fa con il cuore oltre che con la mente".