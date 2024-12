NAPOLI - (Ernesto Genoni) - In occasione del ventennale della costituzione del “Premio Internazionale San Giovanni Paolo II”, ideato dall’Associazione “Aglaia”, già costituito il Comitato d’Onore per il conferimento dell’ambìto riconoscimento per l’anno 2025. Tra i componenti del Comitato l’Avv. Raffaele Crisileo, del Foro di Santa Maria Capua Vetere, con l’incarico di responsabile dei rapporti con Gerusalemme, dei rapporti internazionali e dell’ufficio legale del premio.

Il premio, una manifestazione di particolare importanza nazionale ed internazionale, va ad insignire persone e istituzioni che eccellono nel lavoro scientifico, artistico, culturale, educativo e sociale, promuovendo i valori della sacralità della vita e delle idee, presenti nell’insegnamento di Giovanni Paolo II, promuovendo la conoscenza del pensiero e delle attività del pontefice e la sua influenza sulla vita della Chiesa cattolica e su vari campi dell’attività umana, come quello culturale, sociale, politico o economico.

L’anno 2025 sarà un anno speciale per il Premio che vuole custodire la memoria del pontefice Karol Wojtyla, il Papa subito fatto santo, commentano da “Aglaia”: la manifestazione, infatti, avrà luogo in Vaticano con speciali riconoscimenti. La nomina del noto penalista sammaritano, è avvenuta con voto unanime e determina finale del Presidente, il noto Maestro di musica Prof. Espedito De Marino.

Il premio viene assegnato ogni anno dall’Associazione internazionale “Aglaia” il cui nome riconduce ad un personaggio della mitologia greca, divinità della bellezza, dello splendore, della gloria, della magnificenza e dell'ornamento.

L’abate del Santuario Abbazia di Montevergine Riccardo Luca Guariglia e il procuratore di Napoli Nicola Gratteri sono tra i designati del Premio internazionale Giovanni Paolo II 2024.

Il premio, nato nel 2005 dopo la scomparsa di Papa Giovanni Paolo II, è rivolto a personaggi del mondo della cultura, della politica, dell’istituzioni, dell’arte, della chiesa e delle professioni che si sono distinti nelle loro “azioni per la tutela e la promozione della sacralità della vita in armonia con i principi cristiani della Chiesa Cattolica”. Tra gli insigniti più prestigiosi delle passate edizioni si ricorda Papa Benedetto XVI il 28 marzo 2007 e Papa Francesco il 18 ottobre 2018 in Città del Vaticano.





In foto l'Avv. Raffaele Crisileo, sullo sfondo il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.