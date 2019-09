Veronica Burchielli sceglie Alessandro Zarino a Uomini e donne, ma non convince

E dopo la dipartita della tronista Sara Tozzi a Uomini e donne, si procede con la corteggiatrice Veronica Bruchinelli che pare alla fine avere preso una decisione, definitiva, anche se lo vedremo presto.

Quello che è certo, invece, è che alla fine la corteggiatrice si è dichiarata per il tronista Alessandro Zarino, in quanto, a suo parere, sarebbe più interessata a lui di quanto non lo sia Giulio Raselli.

Non la pensa in questa maniera però la collega tronista, ossia Giulia Quattrociocche, per la quale invece lei sarebbe solamente interessata a non passare male, in quanto Alessandro ha avuto una forte reazione nei suoi confronti.

Lo stesso Giulio ha passato tutta la puntata a mandarle delle frecciatine....