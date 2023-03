Aiutare il prossimo è importante ed è per questo motivo che l'Organizzazione Internazionale "FEDITALIASERVIZI" a Roma, "IL MONDO A COLORI - LELLA FATNA" nel Salernitano, "ISG FED CORP" a Mantova, "VIGILANZA SICUREZZA ITALIA" a Napoli, in sinergia con la FED. NAZ. LAV. ITALIA e la collaborazione di altre Realtà Sociali a livello Locale/Territoriale hanno dato vita alla campagna "Uovo Sospeso" per garantire il proprio contributo a chi ne ha bisogno in vista delle Festività Pasquali. I beneficiari sono soprattutto i bambini e le famiglie più disagiate.

L'iniziativa prevede la donazione di uova di Pasqua a chi ne ha bisogno.

Le donazioni possono essere fatte presso i punti allestiti o le sedi delle Organizzazioni aderenti od anche direttamente online sul sito www.universosolidale.it (attualmente in manutenzione e di nuovo online dal 03/04).

I beneficiari sono stati selezionati dalle Organizzazioni aderenti e dalle strutture sociali del territorio.

Tutte le donazioni saranno devolute ai progetti di Solidarietà della Federazione.

Il Direttore del Progetto e Direttore Generale di ISTITUZIONI SOLIDALI - U.N., Dott. Salvatore ABBRUZZESE, esprime sinceri ringraziamenti alla dott.ssa Monica Sara MENNITI, coordinatore dell'iniziativa ed ai colleghi Dott. Giuseppe ALVITI (FNL ITALIA), Dott.ssa Fatiha CHAKIR (APS IL MONDO A COLORI - LELLA FATNA), Dott. Cosma ABBRUZZESE (ISG FED CORP) ed ai vari colleghi che hanno collaborato alla realizzazione di questa importante iniziativa Solidale.