L'incontro di Europa League tra gli scozzesi del Celtic Glasgow e la Lazio è finito 2-1 per i padroni di casa che nel secondo tempo, quasi allo scadere dopo essere stati in svantaggio ed aver in precedenza riportato il risultato in parità, sono riusciti a conquistare i tre punti.

Felici gli scozzesi per il risultato, felice Inzaghi - almeno a suo dire - per la prestazione della squadra.

Ma più delle giocate e dei gol, questa partita ha fatto parlare di sé per i tifosi della Lazio che, scortati dalla polizia, si sono recati allo stadio facendo il saluto romano... e fascista!





Hitler youth aka Lazio fans invading Glasgow @EuropaLeague pic.twitter.com/xj6sG2DrW8 — Ravz (@PlaydirtyRavz) October 24, 2019



Quanto accaduto non è sorprendente, visto che i laziali hanno da sempre la fama di essere legati all'estremismo di destra (fenomeno a dire il vero che negli ultimi anni si è esteso anche ad altre squadre di calcio).

Quello che stona è però il comportamento della società del presidente Lotito che ha fatto finta di ignorare l'accaduto, senza condannare il comportamento dei propri tifosi.

I tifosi del Glasgow, da parte loro, conoscevano con chi avevano a che fare, perché dagli spalti hanno risposto come dimostra l'immagine seguente, facendo intendere che fossero già preparati...