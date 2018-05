Visual Equipe presenta la collezione "Duedimé" Spring/Summer 2018

A Bolsena sfila il Made in Italy

La VISUAL EQUIPE domenica 27 maggio alle ore 18.30 presenta, in Piazza Matteotti a Bolsena, un Fashion Show con abiti della collezione Spring/Summer 2018 del Concept Store Duedimé.

Duedimé, che oggi ha la sua sede nel corso principale di Bolsena, vanta una storia lunga oltre vent’anni sul territorio della Tuscia e con questa serata vuole esaltare la creatività, l’originalità, ma anche la lavorazione e la cura dei dettagli delle mani sapienti di mastri artigiani italiani.

Francesca Talamo, l’event manager e store manager della Visual Equipe, per valorizzare e coinvolgere l’intero territorio, in questa occasione, ha voluto come modelle per il defilè esclusivamente le giovani bellezze della Tuscia. Ad accompagnarle in passerella ci saranno le musiche di Ennio Morricone, una selezione dei brani di maggior successo della luminosa carriera del grande Maestro, che faranno da ‘colonna sonora’ a quella che è stata una vera e propria scelta stilistica legata alla natura.

Dunque, una storia tutta italiana raccontata dalla presentatrice, scrittrice e giornalista, Iolanda Pomposelli che parlerà del Made in Italy e dei brand che sfileranno lungo la piazza principale di Bolsena, come Vicolo, con i suoi capi estremamente fashion e non convenzionali che identificano un lifestyle metropolitano e ricercato; Souvenir, che ammira la donna contemporanea e la sublima con abiti che ne esaltano l’energia; Le Streghe, una linea giovane creata per una donna impegnata, dinamica, sportiva e seducente; Zeusedera, la cui collezione porta la forza e l’ardore della Puglia, sua terra d’origine, con abiti sartoriali unici e inimitabili.

Main Sponsor della serata Centroauto di Viterbo che in questa occasione esporrà una vettura delle ultime nate in casa Fiat. Esattamente 50 anni dopo, il design iconico degli anni ‘60 ritorna in una roadster orientata al più puro piacere di guida: la Spider 124. Un’auto che ha sempre avuto un fascino irresistibile.

L’evento, realizzato in collaborazione con il bar Caffellatte e la pasticceria Dolce Vita, vede tra i suoi sponsor il ristorante Il Toscano, il Centro estetico Golden Beauty, Zannoni Garden, l’Antica Trattoria del Corso, Vola Service, la Crystal Beauty - Vetrate Panoramiche, l’Hotel Royal, la Pizzeria-Bistrot Verde Luna 32, la Gelateria Enoteca Santa Cristina, il Cinema Moderno, l’Agriturismo Casa del sole e la Palestra Underground Fitness.

A rendere favolose le ‘bellezze della Tuscia’ la make up artist Paola di Pietro e l’hair stylist Sergio Paiolo. Supporto tecnico a cura di Jessica Barbagallo; fotografo Giuseppe di Sorte.



