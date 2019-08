Miss Reginetta d'Italia 2019 in Puglia e Basilicata: ecco chi accede alla finale nazionale

Grande cornice di pubblico al Riva Beach Club di Bari per le finali regionali del concorso nazionale di bellezza femminile Miss Reginetta d’Italia 2019.



Il talent scout e manager Miky Falcicchio e l’attrice di fiction tv ed ex concorrente di Amici di Maria De Filippi Marina Marchione hanno presentato l’evento, che è stato allietato dalle performance live della cantante di The Voice of Italy 2019 e del Festival di Sanremo Giovani 2011, Micaela Foti.



Clarissa Flora, Angelica Lettini e Ilaria Lapalombella hanno vinto le regionali di Puglia e Basilicata e ora sono in lizza per la corona di Miss Reginetta d’Italia 2019, la cui fase finale si terrà dal 28 agosto all’1 settembre a Chianciano Terme.



La giuria d’eccezione è stata presieduta dall’autore televisivo e giornalista Tommaso Martinelli. Presenti in giuria anche l’autore televisivo Luigi Miliucci, i giornalisti Bruno Bellini e Domenico Giampetruzzi, l’attrice e comica Lia Cellamare, la fotografa di moda Zaneta Nawrot e altri esperti del settore moda, wellness e bellezza.



I giurati hanno scelto anche i finalisti di altri due concorsi di rilievo nazionale, collegati a Miss Reginetta d’Italia: Talent Kids e Miss Reginetta Over. Per le over hanno superato le finali regionali di Puglia e Basilicata le signore Maddalena Lavecchia e Mariangela Cavalluzzi. Ketrine Altamura, Benola Rredhi, Kevin Mazzotta, Joele Perrone, Rossella Persia e Mariasofia Porcella per i baby talento.



Al termine dell’evento sono state premiate anche 5 aspiranti modelle fuori concorso che hanno preso parte al Fashion Contest, ideato e diretto in partnership con Frank Caffarella. La giovanissima Luisa Saracino è stata la più votata dalla giuria e ha vinto un contratto annuale con l’Academy Fatti per il Successo.