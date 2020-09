Secondo quanto riferito dall'Istituto per le malattie infettive Robert Koch, martedì, in Germania sono stati registrati 2.089 nuovi casi di coronavirus, con il totale dei contagi che è arrivato a 287.421, mentre 9.471 sono stati i decessi.

Un andamento, quello tedesco, non dissimile da quello che si registra in Italia ma che preoccupa, e non poco, la cancelliera Merkel, dopo che i suoi esperti le hanno prospettato una crescita, nel caso che nessun intervento venga effettuato dalle autorità per limitare il contagio, fino a 19.200 nuovi casi al giorno entro fine anno.

La cancelliera, dopo aver incontrato i ministri presidenti dei 16 Länder, ha escluso un nuovo lockdown a livello nazionale, definendolo un'eventualità da escludere a qualsiasi costo, come quella di non poter effettuare la didattica in presenza, e per questo sono state decise nuove misure che saranno applicate solamente dove si presenteranno nuovi focolai di infezione.

Nelle aree in cui il tasso di contagio, in una settimana, raggiungesse quota 35 ogni 100.000 abitanti, le riunioni private sarebbero limitate a gruppi di non più di 25 persone che saliranno a 50 per riunioni pubbliche.

Numeri che calerebbero, rispettivamente, a 10 e 25, se il tasso di contagio salisse a 50 per 100.000 abitanti.

Inoltre, le persone che dichiareranno una falsa identità ai ristoratori verranno multate di 50 euro. Saranno prese anche misure per migliorare la ventilazione all'interno degli edifici pubblici durante l'inverno.