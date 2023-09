Arezzo, 10 ottobre - Calici pronti per un nuovo appuntamento alla scoperta delle varietà resistenti in compagnia di Nicola Biasi, il pluripremiato enologo il cui talento è stato più volte riconosciuto anche da Vinoway, Merano Wine Festival e Food and Travel Italia.

Martedì 10 ottobre 2023, alle ore 20.45 presso Villa Severi ad Arezzo si terrà la Masterclass “Bere il futuro, oggi”, dedicata ai vini del progetto Resistenti Nicola Biasi, una rete in continua espansione ed evoluzione che ad oggi fa affidamento su otto aziende tra Friuli, Veneto e Trentino, le quali perseguono l’obiettivo di unire la qualità dei loro vini alla reale e concreta sostenibilità ambientale. “Il cambiamento climatico è reale - afferma Nicola Biasi - La vendemmia 2023 sta dimostrando ancora una volta, anche a chi fa più fatica ad accettarlo, che il clima è cambiato, che i territori si devono adattare a qualcosa di nuovo e che, soprattutto l’uomo ha bisogno di rivedere i suoi approcci alla viticoltura e all’enologia”.



Martedì 10 ottobre sarà l’occasione perfetta per scoprire e assaporare in prima persona l’ambizione di un progetto che, di mese in mese, ottiene continue conferme e successi. Primo su tutti il recente studio scientifico condotto presso una delle aziende della rete Resistenti Nicola Biasi, che ha dimostrato come la gestione dei vitigni resistenti produce il 37,98% di CO2 in meno rispetto a quella dei vitigni tradizionali. Tra i vini in degustazione ci sarà l’opportunità di assaggiare la nuova annata del vino simbolo del progetto resistenti: Renitens, un grande bianco d’Italia nato dall'assemblaggio dei vini delle 6 aziende fondatrici della rete, che sta riscontrando molti successi, e il Baby Renitens, nuovo blend ottenuto dai migliori vini di tutte le aziende della rete, che ha fatto il suo grande debutto al Vinitaly 2023.



La Masterclass “Bere il futuro, oggi”, sarà condotta da Nicola Biasi assieme Antonino La Placa, direttore commerciale Italia e Sud Est Europa di Vinventions, che illustrerà come anche nel settore delle chiusure, l’attenzione si focalizza sulla sostenibilità ambientale, prima di tutto.

I vini in degustazione sono:

Ecelo I, Spumante metodo classico - Ca’ da Roman

- Ca’ da Roman M’ama 2022, Igt Venezia Giulia, Albafiorita

Giulia, Albafiorita Pagnan 2022, Igt Veneto Bianco, Poggio Pagnan

Baby Renitens 2022, Vino Bianco d’Italia, Resistenti Nicola Biasi

Civile 2021, Igt Colli Trevigiani Rosso, Colle Regina

Renitens 2022, Vino Bianco d’Italia, Resistenti Nicola Biasi



Per informazioni, costi e prenotazioni:

Martina: [email protected] - 345 8981879

Elisa: [email protected] - 347 7446518



RESISTENTI NICOLA BIASI

Resistenti Nicola Biasi è una rete di otto aziende agricole in otto territori diversi tra Friuli, Veneto e Trentino, creata nel 2021 e guidata da Nicola Biasi, miglior giovane enologo d’Italia per Vinoway, Cult Oenologist 2021 per il Merano Wine Festival ed Enologo dell’Anno 2022 per Food and Travel. Resistenti non sono solo i vitigni, noti anche come PIWI (dal tedesco pilzwiderstandfähige, ossia resistenti ai funghi – malattie fungine) ma anche gli stessi produttori che hanno abbracciato la sfida della sostenibilità in territori differenti e caratterizzati da altitudini e climi che fanno della loro viticoltura qualcosa di davvero innovativo. Questa difesa del territorio, coniugata a una viticoltura di precisione e a un’enologia dedicata e scrupolosa, permette di esaltare le qualità di queste nuove varietà e di conquistare così anche i palati più esigenti e rigorosi.