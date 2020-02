Il coronavirus prova ad estendersi in altre regioni italiane. Giovedì, infatti, sembrerebbe confermato il primo caso in Abruzzo, per la precisione a Teramo.

Si tratta di un lombardo, un brianzolo, in vacanza a Roseto degli Abruzzi insieme alla famiglia. Dopo aver riscontrato i sintomi del Covid-19, è stato ricoverato e sottoposto al tampone faringeo che ha dato risultato positivo, anche se si attende il riscontro del test dallo Spallanzani di Roma. Gli altri membri della famiglia sono stati posti in isolamento.

Come comunicato in una nota, "il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha seguito da questa mattina presto, in strettissimo contatto con tutte le autorità competenti, la vicenda legata al paziente ricoverato all'ospedale di Teramo. Il presidente Marsilio ha sentito il sindaco di Roseto, Sabatino Di Girolamo, il quale ha deciso in qualità di autorità sanitaria di chiudere precauzionalmente le scuole.

Il presidente Marsilio è in continuo contatto con l'assessore alla salute, Nicoletta Verí, e il dirigente della Protezione civile regionale che stanno seguendo con la Asl di Teramo la ricostruzione di tutti i movimenti del paziente ricoverato per decidere le misure da adottare. Il presidente Marsilio, inoltre, è a strettissimo contatto anche con il ministro Speranza e con il commissario Borrelli, con loro la Regione sta condividendo e condividerà tutte le azioni del caso per affrontare nella maniera migliore questa emergenza.

L'Abruzzo continua a rimanere regione fuori cluster - ha confermato il presidente Marsilio - stiamo lavorando e lavoreremo per mettere in quarantena le persone che sono state a stretto contatto con questo paziente".

Probabile caso di positività al coronavirus anche a Napoli, per cui si attende conferma dallo Spallanzani, insieme ad altri casi registrati ieri nel Casertano e nel Salernitano.

In base a ciò, "il presidente della regione Vincenzo De Luca ha firmato un’ordinanza che dispone la sospensione per tre giorni, a partire dal 27 febbraio, dei servizi educativi dell'infanzia, delle scuole di ogni ordine e grado e delle università della Campania per consentire interventi di disinfestazione straordinaria".

Lo stesso De Luca, il 24 febbraio aveva dichiarato "falsa la notizia diffusa attraverso i social secondo cui la Regione avrebbe deciso la chiusura delle scuole della Campania". E lo aveva ribadito il giorno successivo dichiarando che scuole e università sarebbero rimaste aperte, aggiungendo: "Nessuno stop ai concorsi".