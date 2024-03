Nonostante l'attenzione, spesso chi viaggia su strade o autostrade può trovarsi a dover gestire un incidente stradale.

Se non siamo coinvolti in prima persone, abbiamo comunque l'obbligo di assicurarci che non vi siano feriti. Nel caso in cui, qualcuno abbi subito lesione, è necessario prestare soccorso e allertare il 118. Contemporaneamente bisogna allertare il 113 polizia o carabinieri 112.

In caso di feriti gravi bisogna avvertire i soccorsi medici (118) e contemporaneamente la polizia (113) o i carabinieri (112).

Se non vi sono feriti gravi, basterà mantenere la calma, e scambiarsi i relativi dati, o compilare direttamente il CID (contestazione amichevole incidente), riportando i seguenti dati:

- data, ora e luogo dell'incidente;

- targa del veicolo e marca;

- numero polizza a compagnia di assicurazione dell'altro veicolo coinvolto

- cognome, nome, indirizzo e numero di telefono del conducente dell'altro veicolo;

- generalità del proprietario dell'altro veicolo (se persona diversa dal conducente)

- dati della Patente dell’altro conducente

- Nominativi degli eventuali feriti

- foto dell'incidente

- nominativi di eventuali testimoni

Ecco un breve vademecum da seguire in caso di incidente stradale:

Quando la nostra autovettura resta coinvolta in un sinistro, la prima cosa da fare è non farsi sopraffare dall’ansia o dall’irritazione. Inoltre, è importante non spostare per nessuna ragione gli autoveicoli coinvolti, fino all’arrivo delle forze dell’ordine.

Bisognerà poi raccogliere tutti gli elementi per procedere alla richiesta di risarcimento del danno. Generalmente, i conducenti coinvolti in un sinistro si scambiano i rispettivi dati: generalità, numero di targa, nome dell’assicurazione e numero di polizza.

Quando le persone coinvolte in un incidente stradale subiscono lesioni lievi o gravi, è necessario fare richiesta per il risarcimento delle lesioni, che possono interessare più parti del corpo e in alcuni casi essere invalidanti. Il medico legale valuta, in base a tabelle apposite, il grado del danno fisico, che è anche danno biologico.

Quando nell'incidente è coinvolta un'autovettura con targa straniera il procedimento da seguire cambia. Non sarà possibile, infatti, procedere con il risarcimento diretto ma affidarsi ad avvocati esperti, che contatteranno la compagnia estera, provvederanno alla traduzione degli atti ecc.