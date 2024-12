I Consiglieri comunali di “Siamo Grottaferrata” Federico Pompili e Pierfranco Trovalusci, a seguito degli incontri organizzati sul territorio comunale, hanno presentato 41 emendamenti al bilancio di previsione 2025 - 2027 di Grottaferrata per dare soluzioni alle criticità e cogliere nuove opportunità.

"La serie di incontri che abbiamo organizzato con i cittadini sulle proposte da inserire nel bilancio di previsione 2025-2027 del Comune di Grottaferrata, è stata una bellissima esperienza di condivisione e partecipazione. Questi incontri sono stati un successo e abbiamo avuto l'opportunità di ascoltare le idee e i progetti della nostra comunità.

Il nostro grazie va ai cittadini per la loro presenza ed il loro contributo, per noi ogni idea conta e insieme possiamo fare la differenza. I gazebo organizzati sul territorio ci hanno permesso di presentare 41 emendamenti al bilancio di previsione: soluzioni concrete alla criticità da risolvere e occasioni per proporre nuove opportunità. L’auspicio è che anche le altre forze politiche, presenti in Consiglio comunale, possano accogliere favorevolmente queste proposte per renderle concrete".

Lo dichiara la lista civica Siamo Grottaferrata.