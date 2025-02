"IL GOAL DEL CUORE" riempie di gioia grandi e piccini, tutti insieme per sostenere We Play Football, la squadra speciale di cui siamo tutti tifosi.

Nella sala eventi di Feltrinelli Genova, Dario Rigliaco e Massimo Villa conducono "Il Goal del Cuore", un evento nato dalla volontà della crew del canale Youtube dell'autore ligure Rigliaco (clicca qui per accedere al canale: www.youtube.com/@darioilleggendario ) con scopo esclusivamente benefico. Circa 30 bambini e altrettanti genitori hanno partecipato all'incontro con gli ospiti illustri, i campioni di ieri di Genoa e Sampdoria: Luca Cavallo, Claudio Onofri, Enrico Nicolini e Simone Spinelli con la sua meravigliosa We Play Football!

La We Play Football è un'associazione sportiva che ha come principio la crescita e la formazione del bambino attraverso il gioco del calcio. L'associazione no-profit portata avanti da Carla Botta e Simona Spinelli è una realtà importante e "Il Leggendario" con "D&E Animation" e tutto il team la supportano attraverso questo appuntamento.

I piccoli calciatori della scuola calcio Polis Genova delle leve 2016 e 2017, più altri amici di altre società sportive, sono arrivati preparatissimi con la loro domanda per i grandi e senza nessun timore nel relazionarsi, nonostante la sala gremita da un numeroso pubblico.

"Qual'è stato il goal più emozionante per te? Qual'era la tua esultanza? Come si arriva in Serie A? È vero che hai giocato contro Pelè?" Alcuni esempi delle tantissime domande a cui gli ex calciatori hanno risposto con serietà e simpatia.

In quel momento, per i bimbi, è valsa solo una cosa: la passione per lo sport, per il calcio, l'opportunità di chiedere qualcosa a coloro che hanno corso sui prati di S.Siro, del Ferraris e che hanno affrontato giocatori come Maradona, Zico, Roberto Baggio e Platini...



Immancabile alla fine l'omaggio ai calciatori del futuro ai quali l'associazione "L'incontro" ha donato un pallone di cuoio ciascuno, insieme alla borraccia o all'asciugamano messi a disposizione di +Watt Srl, azienda leader nel settore degli integratori alimentari.

Presto il video integrale con le interviste sarà disponibile sul canale youtube DARIO IL LEGGENDARIO. È possibile iscriversi gratuitamente al canale.