Ottavi di Europa League 2018/19: all'Inter l'Eintracht Francoforte, al Napoli il Salisburgo

A fine mattinata, questo venerdì si è svolto a Nyon il sorteggio per gli ottavi di finale di Europa League con Inter e Napoli le sole italiane ancora in corsa, dopo che la Lazio è stata eliminata dal Siviglia ai sedicesimi.

L'avversario dell'Inter sarà l'Eintracht Francoforte, attualmente 7° in Bundesliga, che nella fase a gironi è arrivato primo nel proprio gruppo con 6 vittorie su 6, inclusi due successi contro la Lazio (4-1 in Germania, 2-1 all'Olimpico). Ai sedicesimi ha superato poi lo Shakhtar Donetsk, non una squadra qualunque, pareggiando 2-2 in Ucraina e vincendo per 4-1 la partita di ritorno.

Il Napoli invece si troverà di fronte il Salisburgo, saldamente al comando nel proprio campionato, che nella scorsa edizione di Europa League ha eliminato la Lazio ai quarti. Il cammino nell'edizione 2018/19 ha visto i "Red Bull" Europa League superare la fase a gironi con 6 vittorie su 6 in un gruppo che comprendeva Celtic, Lipsia e Rosenborg, sconfiggendo poi il Bruges nei sedicesimi con un 2-1 per i belgi all'andata, ed un 4-0 per gli austriaci al ritorno.

Un sorteggio comodo per le due italiane? Non tanto, anche se è possibile dire che sono comunque state evitate squadre che sarebbero risultate clienti ben peggiori di Eintracht e Salisburgo.



Questi gli altri accoppiamenti risultati dal sorteggio:

Chelsea-Dinamo Kiev

Eintracht Francoforte-Inter

Dinamo Zagabria-Benfica

Napoli-Salisburgo

Valencia-Krasnodar

Siviglia-Slavia Praga

Arsenal-Rennes

Zenit-Villareal.

Gli ottavi di finale di Europa League si disputeranno il 7 e il 14 marzo.

Questi gli orari in cui giocheranno le due formazioni italiane.

Andata:

giovedì 7 marzo, ore 18:55 Eintracht Francoforte - Inter; ore 21:00 Napoli - Salisburgo.

Ritorno:

giovedì 14 marzo, ore 18.55 Salisburgo - Napoli; ore 21:00 Inter - Eintracht Francoforte.