Swagnite, la nuova App / Community creata da che rinnova nightlife e divertimento, sarà lanciata a breve. L'ha creata Bojan Bosnjak, cittadino del mondo d'origine serbo croata che oggi vive tra Milano e Belgrado. Bojan è partito dalle semplici domande che tutti ci facciamo prima di uscire con gli amici: dove posso andare? Con chi esco? Quanto spenderò? C'è un modo di risparmiare prenotando online oppure addirittura guadagnare? Gli utenti di Swagnite, avranno a disposizione un bel po' di vantaggi. Ad esempio, tutto un mondo in cui prenotare scegliendo tra tanti locali ed eventi, sconti, cash back e presto pure molto altro...

In realtà, Swagnite è anche o soprattutto una gran bella cosa per tutta la filiera dell'intrattenimento. I locali partner, che sono sopratuttto disco, club, bar e ristoranti premium, trovano ad esempio un nuovo canale da cui ricevere prenotazioni, formare i propri addetti e una community in cui farsi conoscere. Chi lavora oggi nei locali come PR o con un altro ruolo può invece utilizzare Swagnite per ampliare a dismisura la propria capacità di azione e promozione, lavorando online divertendosi fino a diventare partner di Swagnite Italia

Su Swagnite c'è già un po' di tutto... e presto sarà possibile prenotare: brunch, pranzi, aperitivi, cena o dopocena, biglietti di ingresso o tavoli in discoteca, oppure entrare in lista Swagnite (…) nei club o agli eventi. Tutto qui? No. A breve, Swagnite proporrà anche viaggi evento per scoprire la nightlife e il divertimento delle metropoli del pianeta e prodotti esclusivi pensati per vuol vivere tutta la settimana come se fosse il weekend.

Perché Swagnite, community internazionale dedicata a social eating & night out, ovvero a divertirsi nei locali, è davvero innnovativa... ed è pure divertente. Basterà, a breve, scaricare la App o cliccare sul sito per trovare in ogni momento tutto il meglio del divertimento delle città, a portata di click, senza perdite di tempo. Perché Swag sta per svago, fare pazzie, uscire dai schermi; Nite invece significa serata o notte tutta da vivere.

E allora, che aspetti? Let's Swag... partendo dal sito ufficiale

https://www.swagnite.com/en/place/1278/lo-stacco