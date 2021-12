A Max Verstappen, domenica scorsa, sono state riconosciute tre diverse infrazioni da lui commesse durante il Gran Premio dell'Arabia Saudita mentre stava duellando con la Mercedes di Hamilton: una pera per aver sorpassato mentre era fuori pista, una per aver spinto Hamilton fuori dal circuito e l'ultima per avergli frenato improvvisamente davanti causando una collisione.

Ma il pilota della Red Bull non ci sta e nella presentazione del GP di Abu Dhabi, ultima gara della stagione dove si assegnerà il mondiale piloti, Max Verstappen ha dichiarato di esser trattato in modo diverso dagli altri piloti, in relazione al rispetto delle regole.

"Chiaramente le regole non valgono per tutti", riferendosi a Leclerc e Russell. "La mia manovra difensiva è stata replicata da altri piloti, ma per loro non è scattata alcuna sanzione. E quindi non capisco, perché solo a me sia stato detto di aver gareggiato in maniera pericolosa. Non meritavo una penalità, tanto che ad altri due piloti non è successo niente rispetto a me. Ovviamente, quando si lotta per le prime posizioni c’è più attenzione e severità... suppongo, ma comunque non capisco".

E sulla gara di domenica:

"Non credevo sarei arrivato qui a lottare per vincere. La Red Bull ha ottenuto risultati strepitosi, ma c'è stata anche tanta sfortuna. Dopo quanto accaduto l'anno scorso non credevo di avere possibilità di giocarmi il titolo: è il momento più importante della mia carriera in F1. La Red Bull è stata competitiva, sono arrivati risultati importanti e c'è stata anche un po' di sfortuna. Complessivamente siamo soddisfatti e orgogliosi del lavoro che ci ha portato fin qui a lottare fino alla fine. In questi giorni sono restato a Dubai con amici e famiglia, ho anche festeggiato il compleanno della mia ragazza. La F1 è importante, ma non bisogna dimenticare anche le altre cose".

E nel caso di un possibile incidente che impedisca a lui ed Hamilton di concludere la gara (in quel caso Verstappen vincerebbe il mondiale)?

"Da pilota non ti concentri su questa eventualità, affronti il weekend per ottenere il massimo e vincere, come d'altronde ho fatto per tutto l'anno per arrivare fino a questo punto. La decurtazione dei punti può sempre succedere, è un'eventualità come in ogni altro gran premio, ma non credo ce ne saranno ad Abu Dhabi. In ogni caso, preferisco concentrarmi su ciò che posso controllare".







