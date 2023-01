Meta ieri ha reso noto che gli account Facebook e Instagram dell'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump saranno ripristinati dopo esser stati sospesi a seguito dell'attacco al Congresso del 6 gennaio 2021.

La decisione di ripristinare gli account potrebbe dare nuovo slancio alla campagna politica di Trump, che ha annunciato che nel 2024 cercherà di nuovo di diventare presidente. Con 34 milioni di follower su Facebook e 23 milioni su Instagram, queste piattaforme rappresentano un mezzo chiave per la diffusione di informazioni politiche e per la raccolta fondi.

L'account Twitter di Trump è stato ripristinato nel novembre scorso da Elon Musk, dopo esser diventato unico proprietario della piattaforma social, ma Trump finora non lo ha utilizzato.

In un post sul blog di Meta Nick Clegg, presidente degli affari globali e della comunicazione, ha comunque tenuto a precisare che

"nel caso in cui il signor Trump pubblichi ulteriori contenuti in violazione delle regole del social, il contenuto verrà rimosso e lui verrà sospeso per un periodo compreso tra un mese e due anni, a seconda della gravità della violazione".