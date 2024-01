E se un giorno ti svegliassi e trovassi il tuo mondo del tutto capovolto?

Sembra impossibile, ma qualche volta accade, come è capitato a Lorenzo, medico di successo che, travolto da una serie di eventi contrari, finisce per non ritrovare più l’asse su cui ruotava il proprio mondo, al culmine di un trionfo professionale, affettivo, sentimentale.

Ciò perché, nessuno in questo mondo può definirsi immune da uno sconvolgimento tale da impedire di far ruotare il proprio mondo alla rovescia. E se il tuo mondo si capovolgesse all’improvviso, saresti in grado di riportarlo alla posizione originale? Chissà, ma forse esistono dei correttivi per evitare che tutto ciò accada, così come esistono accorgimenti atti a riportare il proprio mondo in asse. Ecco la morale che ci viene da questo romanzo, che si legge tutto d’un fiato, spinti dalla voglia di sapere come evolverà la storia di Lorenzo, della sua giovane compagna, della sua famiglia e del paese dove vive, in un contesto, figlio di una terra di tradizioni e contraddizioni.

Conclusioni a parte, una riflessione pare quanto mai logica; il mondo occorrerebbe guardarlo sempre dalla giusta prospettiva, perché se, malauguratamente si dovesse capovolgere, è probabile che capovolto sia l’osservatore che lo guarda.

