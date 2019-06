Nel GP d'Olanda di MotoGP Maverick Viñales vince davanti a Marquez

Ad Assen la Yamaha torna a pensare in grande con Maverick Viñales che conquista, senza discussione, il primo gradino del podio, tornando al successo dopo la vittoria ottenuta nel 2018 a Phillip Island, davanti a Marc Marquez (Honda), a sua volta indiscutibilmente secondo davanti alla Yamaha del team Petronas guidata da Fabio Quartararo.

Per la prima parte, la corsa è stata una gara a tre, con Quartararo, Viñales e Marquez a sfidarsi per conquistare la testa e imporre il proprio ritmo. Le gomme hanno poi fatto il resto. Per primo si è sfilato Quartararo e successivamente Marquez.

Dietro, le Ducati hanno provato a mantenere il ritmo dei primi, ma le curve di Assen non sono tali da consentire alle Desmosedici di Borgo Panigale di poter scaricare nei rettilinei tutta la potenza del loro motore. Pertanto, quella delle Ducati è stata una gara in difesa per riuscire a portare a casa quanti più punti possibile.

In un primo tempo, Dovizioso e Petrucci sono riusciti a tener dietro la Suzuki di Mir, ma nulla hanno potuto al ritorno della Yamaha Petronas di Morbidelli, che ha tagliato il traguardo finendo in mezzo ai due, al quinto posto.

Unica nota negativa per la casa di Iwata, la gara di Valentino Rossi, finita anticipatamente, con il dottore ancora una volta fuori, stavolta per un contatto con Nakagami. È il terzo Gran Premio dove Rossi non riesce a portare a casa neppure un punto.



Di seguito l'elenco dei primi 10 classificati:

1. Maverick Viñales (Monster Energy Yamaha MotoGP)

2. Marc Marquez (Repsol Honda Team) + 4.854

3. Fabio Quartararo (Petronas Yamaha SRT) + 9.738

4. Andrea Dovizioso (Ducati Team) + 14.147

5. Franco Morbidelli (Petronas Yamaha SRT) + 14.467

6. Danilo Petrucci (Ducati Team) + 14.794

7. Cal Crutchlow (LCR Honda Castrol) + 18.361

8. Joan Mir (Team Suzuki Ecstar) + 24.268

9. Jack Miller (Pramac Racing) + 26.496

10. Andrea Iannone (Aprilia Racing Team Gresini) + 26.997



Nel mondiale, Marquez conduce con 321 punti, Dovizioso è secondo con 245, mentre Rossi è, nonostante tutto, terzo a 198.

Prossimo appuntamento tra sette giorni al Sachsenring con il Gran Premio di Germania.