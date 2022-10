Il nuovo singolo è “Svalutation”

Etichetta: Moroni label

video - https://www.youtube.com/watch?v=_8KQY88J1EI

Un anno straordinario per l'artista Jean-Christophe Moroni, che con "L'amore è irrazionale", ha conseguito per la prima volta il premio come miglior artista straniero nel febbraio 2022 al format SanremoSol, manifestazione legata al Festival della Canzone Italiana. Un successo confermato anche dalla programmazione della canzone in numerose emittenti radiofoniche, raggiungendo la top 10 delle classifiche emergenti e indipendenti.

E ora l'avventura continua per Jean-Christophe Moroni! Infatti è già in uscita il suo secondo singolo, una splendida cover della celebre canzone "Svalutation" di Adriano Celentano. Un brano scritto e composto nel 1976, ma con un testo così adeguato alla situazione odierna sia in Italia che nel mondo. Ecco perché Jean-Christophe Moroni ha voluto riproporre in chiave moderna le parole, la musica e l'atmosfera di questa canzone aggiungendo anche un tocco di umorismo di cui tutti abbiamo bisogno.

In questo nuovo video, girato all'hotel Miramare di Sanremo e nel Principato di Monaco, troviamo Jean-Christophe Moroni... in paradiso! Dove si confronta con i 7 peccati capitali interpretati con fantasia da molti personaggi noti in Italia come: Elena Morali, Elisa de Panicis, Mila Suarez, Nicole di Mario, Flavia Vento, Mercedes Hengher e anche Manuela Ferrera.

Svalutation è più di una canzone, è un inno che ci farà capire che il mondo sta cambiando e che dovremo cambiare con esso.