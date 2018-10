Ultime ore per scaricare gratis il romanzo "Un accordo maggiore in sottofondo"

"Un accordo maggiore in sottofondo", romanzo dello scrittore toscano Ugo Cirilli, è stato presentato ieri a Villa Argentina, a Viareggio (LU).

La vicenda ruota attorno al personaggio di Stefano, protagonista e narratore: un giovane e ingenuo musicista che, un giorno, finisce sotto i riflettori quasi per caso.

Il romanzo affronta tematiche come l'ossessione per la notorietà e la ricerca di un'identità, distinguendosi anche per un singolare esperimento tra parole e musica. I lettori, infatti, potranno trovare nel web due brani di musica elettronica del protagonista composti in realtà dallo scrittore.

Per l'occasione l'ebook è oggetto di una promozione: fino alle 23:59 di oggi, 18/10, sarà scaricabile gratis da Amazon (https://www.amazon.it/accordo-maggiore-sottofondo-Ugo-Cirilli-ebook/dp/B06W9L6KWS). Successivamente, tornerà al prezzo di euro 2,99, mentre sarà compreso nell'abbonamento Kindle Unlimited.