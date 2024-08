Quella che sembrava una tranquilla e calda domenica di fine estate, data la situazione meteorologica attuale, si trasformerà in una giornata ad alto rischio per nubifragi, acquazzoni e grandinate in diverse regioni del Paese.

L'anticiclone africano, che ha avvolto l'Italia in una bolla di caldo stabile per settimane, cederà temporaneamente il passo, permettendo l'arrivo di una fase di forte instabilità.

Il peggioramento delle condizioni meteo inizierà dalle regioni settentrionali, per poi estendersi rapidamente verso il Centro. In queste aree, sebbene il rischio di fenomeni intensi sia diffuso, particolare attenzione va posta sulla Liguria, soprattutto nei settori centrali e orientali, e sulla Toscana, dove si prevede un maltempo più intenso. Anche il Veneto sarà colpito da forti precipitazioni.

Nel corso della giornata, il maltempo raggiungerà anche il Sud. Nel pomeriggio, temporali sparsi interesseranno Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia, con il rischio di rovesci intensi e grandinate.

È cruciale sottolineare la potenziale pericolosità di questi temporali. L'arrivo di aria fresca in quota, scorrendo sopra uno strato di aria umida e molto calda nei bassi strati, creerà le condizioni ideali per lo sviluppo di contrasti termici significativi. Questi contrasti potrebbero innescare fenomeni particolarmente violenti, come le temibili supercelle temporalesche.

Le supercelle sono strutture temporalesche complesse e organizzate, caratterizzate da un'intensa rotazione interna, detta mesociclone. Queste formazioni sono note per la loro durata prolungata e la capacità di generare eventi meteorologici estremi, tra cui raffiche di vento violente, grandine di grandi dimensioni e, in rari casi, tornado.

Le precipitazioni attese per domenica 18 agosto non porteranno solo piogge e temporali, ma anche un generale calo delle temperature su tutta la penisola. Il grande caldo degli ultimi giorni si attenuerà, offrendo un temporaneo sollievo dal caldo intenso.

Si raccomanda quindi la massima attenzione, soprattutto nelle zone dove sono previsti i temporali più forti. È consigliabile seguire gli aggiornamenti meteo e attenersi alle eventuali disposizioni delle autorità competenti per garantire la propria sicurezza e quella degli altri.



Fonte: il Meteo