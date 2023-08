Nato da un idea della regista e attrice Silvia Busacca, in collaborazione con il TEATRO FORMATTIVO E CENTRO INTERNAZIONALE STUDI ESPRESSIVITÀ GENERATIVA di ROMA, WATERBUS è un omaggio speciale alla città di Venezia!

La regista Silvia Busacca è legata da molti anni alla città lagunare e non solo per la sua partecipazione attiva alla Mostra del Cinema (l'abbiamo potuta ammirare durante l'uscita pubblica del 5 settembre 2017 sul red carpet della Biennale per l'Anteprima del film fuori concorso di Jim Carrey "Jim&Andy").

Di anno in anno, l'attrice, non è mai mancata agli appuntamenti dei suoi film preferiti alla Mostra del Cinema, nel ricordo dei suoi momenti speciali trascorsi a Venezia da spettatrice, nonché come benefattrice per eventi di gala che l'hanno vista presenziare a favore dei diritti umani; firmataria, ha deciso di realizzare un mini short film dedicato alla città. Nasce cosi WATERBUS.

"Tra le citazioni di Charles Dickens, Marcel Proust, Friedrich Nietzsche, Montesquieu, Herman Hesse, Johann Wolfgang Von Goethe, Oscar Wilde, Thomas Mann, Stendhal e Kozlowsky

"Venezia è il luogo dove navigano i violini!"

La Premiere Cinematografica è stata pubblicata sul canale YouTube del Centro Internazionale Studi Espressività Generativa di Roma il 31 luglio alle ore 17.

GUARDA IL VIDEO DI WATERBUS

Il trailer è stato rilasciato pubblicamente a Maggio sulle piattaforme digitali di: Spotify, IHeart Radio, e YouTube (sempre sul canale del Teatro Formattivo di Roma).

WATERBUS sarà distribuito tramite la piattaforma Filmfreeway nei festival italiani ed internazionali.

La regista Silvia Busacca ha realizzato anche il mini short film "RUMORS", pubblicato su YouTube nel 2022 e girato nelle Marche. Pubblicato sulla piattaforma digitale estera dello Short Think Matter, risultava iscritto nel 2022 al Venezia Short italy. Il mini progetto ha ricevuto molti inviti per essere inserito nei Festival Internazionali tramite la piattaforma Filmfreeway, dove la regista e attrice risulta iscritta con una pagina pubblica di presentazione dei suoi progetti.