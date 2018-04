Designato Orsato a dirigere Inter-Juventus. I precedenti in questo campionato

Sarà Orsato a dirigere la partita clou della 16.a giornata di ritorno del campionato di Serie A tra Inter e Juventus, che si disputerà a San Siro sabato 28 aprile.

Orsato avrà come assistenti Di Fiore e Manganelli, mentre il quarto uomo sarà Tagliavento. Addetti al VAR sono stati designati Valeri e Giallatini.

In questa stagione, Orsato ha diretto l'Inter 3 volte, quando ha giocato a San Siro, e per tre volte l'Inter ha pareggiato.

Invece, 2 sono state le volte in cui Orsato ha diretto le partite della Juventus nel campionato 2017/18. In entrambi i casi, i bianconeri giocavano in trasferta e hanno sempre vinto.