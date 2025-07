Domenica 27 luglio alle ore 18:00, andrà in scena la finale degli Europei femminili 2025, una partita che sa di déjà vu: Inghilterra contro Spagna. L’appuntamento sarà trasmesso in diretta e in chiaro su Rai Sport e in streaming su Rai Play.

Quella di Basilea sarà molto più di una finale: è il capitolo successivo di una rivalità recente ma già intensa. Le due nazionali si erano affrontate nell’indimenticabile finale della Coppa del Mondo 2023, dove la Spagna aveva trionfato 1-0, conquistando il suo primo titolo mondiale. Una vittoria che aveva completato la vendetta sportiva dopo il quarto di finale dell’Europeo 2022, in cui le iberiche avevano accarezzato l’impresa, salvo poi cedere ai supplementari contro un’Inghilterra trascinata dal tifo casalingo.

Il cammino delle Lionesses a Euro 2025 è stato tutt’altro che semplice. Inserite in un girone di ferro con Francia, Olanda e Galles, hanno steccato subito all’esordio perdendo 2-1 contro le transalpine: un evento storico, visto che mai una campionessa uscente aveva perso la prima gara del torneo. Ma la reazione non si è fatta attendere: 4-0 sull’Olanda, poi un rotondo 6-1 sul Galles, che ha garantito loro il secondo posto e l’accesso alla fase a eliminazione diretta.

Per l’Inghilterra, questa sarà la quarta finale europea. La prima risale al 1984, persa ai rigori contro la Svezia. La seconda, nel 2009, fu una debacle contro la Germania (6-2). Ma nel 2022 è arrivata la tanto attesa rivincita proprio sulle tedesche, in un Wembley gremito, con la rete decisiva di Chloe Kelly nei supplementari: un gol che è diventato simbolo di una nuova era per il calcio femminile inglese. Se domenica le Lionesses dovessero sollevare il trofeo, diventerebbero la seconda nazionale a vincere due Europei consecutivi, dopo la Germania (sei vittorie di fila, otto in totale: un dominio finora ineguagliato).

Dall'altra parte del campo, una Spagna che scrive la storia ad ogni passo. Dopo quattro partecipazioni agli Europei senza mai andare oltre la semifinale (nel lontano 1997), le iberiche approdano per la prima volta all’ultimo atto del torneo continentale. Forte del trionfo mondiale dello scorso anno, la Roja arriva a Basilea con l’ambizione di confermarsi regina d’Europa e del mondo in un colpo solo.

Sarà dunque un duello tra una squadra che vuole entrare nella leggenda, e un’altra che intende scrivere un nuovo inizio. Una finale che promette equilibrio, emozioni e — con ogni probabilità — un altro capitolo memorabile nella storia del calcio femminile europeo.

(Fonte: Ifoootball.it)