Anche se molti lo scelgono solo per il relax, lo sport è sempre grande protagonista al Domina Coral Bay di Sharm El Sheikh, l'immenso resort deluxe sul Mar Rosso. Padel, Beach Volley, Beach Soccer, Tennis, Golf e ovviamente sport acquatici a partire dalle immersioni... E' possibile praticare tante diverse discipline, tra l'altro insieme ad atleti ed appassionati di tutto il mondo, tutto l'anno.

Ad esempio, ha avuto davvero grande successo la gara a tappe dedicata all'Orienteering che si è svolta nei primi giorni di novembre 2021. Ben 130 atleti in rappresentanza di 22 nazioni hanno gareggiato con mappa e bussola nella settimana appena trascorsa. Tre tappe si sono disputate all'interno del Domina Coral Bay, mentre due tappe hanno preso vita nel deserto del Sinai, rispettivamente a Vada Speta e Nabq. La manifestazione era valida anche per il Primo Campionato africano di corsa orientamento (Orienteering). L'evento ha avuto una notevole copertura mediatica dalla stampa egiziana e non solo.

Alle competizioni hanno partecipato atleti provenienti da queste nazioni: Svezia, Norvegia, Svizzera, Russia, Finlandia, Danimarca, Gran Bretagna, kazakistan, Serbia, Russia, Italia, Bulgaria, Egitto, Camerun, Costa d'Avorio, Mali, Kenya, Uganda, Algeria, Libia, Tunisia, Gabon, Sudan, Repubblica Centrafricana.

Alle premiazioni visi felici e soddisfatti. L'evento di orienteering del Coral Bay era stato preceduto ad inizio ottobre di simile manifestazione al Domina Zagarella. Tra Sicilia ed Egitto sono stati 150 gli atleti del centro Nord Europa che hanno soggiornato nelle strutture Domina per almeno una settimana.

Il prossimo appuntamento per l'Orienteeing al Domina Coral Bay Sharm - El Sheikh è per il 23 - 30 gennaio 2022: le più importanti squadre del mondo di questa disciplina si ritroveranno al Domina per una settina di training.

E prima, a fine novembre 2021, nell'immenso resort, il più grande del Sinai, è in programma un torneo internazionale di Golf.

Un post Facebook di Domina Coral Bay sulle recenti gare di orienteering

https://www.facebook.com/dominacoralbay.sharm.el.sheikh/videos/1218683508641664/