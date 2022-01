Nell’economia della digitalizzazione, il marketing gioca sempre di più un ruolo centrale all’interno di ogni scelta strategica aziendale.

Noi di DeepCube, abbiamo ideato un servizio, chiamato ‘Code in bag’ (CIB), che si basa sulla vision di un sistema che integra un concetto di relazione one-to-one con il consumatore con l’obiettivo di fidelizzarlo nel tempo attraverso tutti i canali digitali e tradizionali. Il progetto si basa sull’utilizzo di un codice univoco contenuto all’interno di ogni confezione di prodotto che permette all’azienda di identificare in modo preciso la tipologia del prodotto in oggetto e fornisce anche una serie di informazioni ad esso correlate.

Il Code In Bag permette di uni relazionare un codice ed un prodotto a partire dal suo stoccaggio. Ogni confezione, o direttamente ogni prodotto, è identificato con un codice pensato per non essere deducibile in nessuna maniera: non esistono algoritmi o regole che ne permettono la riproducibilità.

I codici vengono stampati all’interno del packaging del prodotto, pertanto il consumatore deve fisicamente aprire la confezione per poter ottenere il CIB.

Per l’azienda diventa così più semplice, dapprima, avere sotto controllo il numero, la tipologia dei prodotti e i lotti di produzione, e, successivamente, intraprendere azioni più complesse come scelte di marketing mirate direttamente al consumer.

Attraverso il CIB, diviene possibile procedere al lancio di specifiche campagne di marketing mirate ad uno specifico cluster di consumatori. Ad esempio, è possibile scegliere sul database tutti i clienti che si trovino vicino ad alcuni punti vendita selezionati, oppure attivare concorsi e promozioni on-line in tempo reale sulla base di strategie commerciali.

Il codice presente nelle confezioni può essere utilizzato dai consumatori per partecipare a concorsi, cashback, raccolta punti e qualsiasi altra attività promozionale che necessita una prova di acquisto.

Written by deepcube