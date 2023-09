"Quanto accaduto oggi sul profilo ufficiale del Napoli sulla piattaforma TikTok non è accettabile. Un filmato che deride Victor è stato prima reso pubblico e poi, ma ormai tardivamente, cancellato. Un fatto grave che crea un danno serissimo al giocatore e si somma al trattamento che il ragazzo sta subendo nell’ultimo periodo tra processi mediatici e fake news. Ci riserviamo la valutazione di intraprendere azioni legali ed ogni iniziativa utile a tutelare Victor Osimhen".

Questo è quanto ha dichiarato ieri Roberto Calenda, agente del centravanti del Napoli, Victor Osimhen, a commento del seguente filmato apparso sulla pagina ufficiale TikTok del Napoli Calcio...

Che un video del genere lo pubblichi un tifoso avversario o un tifoso deluso... ci può stare. Che lo pubblichi una squadra avversaria è molto difficile, perché accenderebbe gli animi di tifosi poco intelligenti, dando loro la giustificazione per comportarsi in maniera violenta. Quindi? Che lo abbia pubblicato la società per cui Osimhen gioca e da cui è stipendiato è invece addirittura incomprensibile...

Si tratta di un infortunio del "social media manager" oppure di una precisa strategia della società?

Nell'ultima partita disputata dal Napoli al Bologna l'attaccante nigeriano è uscito infuriato, dopo aver sbagliato un rigore, contestando platealmente, in maniera più che evidente, la decisione della sostituzione presa dall'allenatore Rudi Garcia per ragioni tecniche.

Il rinnovo tra il Napoli e Osimhen, dato per fatto con tanto di cifre (oltre 10 milioni di euro a stagione), non è stato ancora firmato e a questo punto, tutti gli scenari sono possibili.

Da vedere, questa sera, come reagirà il Maradona, dove si disputerà Napoli-Udinese, tra i convocati per l'incontro.

E questo non è neppure il solo problema per i partenopei. Infatti, il presidente De Laurentiis è indagato dalla giustizia ordinaria per delle plusvalenze ritenute fittizie per dei giocatori venduti al Lille, proprio nella trattativa che ha portato Osimnhen al Napoli.

In casa Lazio si guarda la vicenda con interesse, almeno in relazione a quanto potrebbe decidere la giustizia sportiva, che però non si è ancora attivata. Infatti, se al Napoli dovesse essere applicato lo stesso metro applicato alla Juventus sulla vicnda plusvalenze, in caso di colpevolezza, i biancocelesti sarebbero i vincitori del campionato della scorsa stagione.