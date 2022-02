La società delle ‘vetrate fotovoltaiche’ Glass to Power arriva in Borsa, su Euronext Parigi, con una capitalizzazione di 25.38 milioni di euro. Il tutto tramite un’operazione di Crowdlisting®, quindi senza una IPO vera e propria. La società, nella campagna di crowdfunding propedeutica alla quotazione, aveva raccolto oltre 2 milioni (con circa 500 investitori) a una valutazione di 22.8 milioni di euro.

Ma che cos’è un Crowdlisting®? Si tratta di un marchio registrato (e di un percorso) di proprietà dalla società Opstart, che dà la possibilità di replicare i risultati delle IPO tradizionali, ma limitandone i costi e semplificando le procedure. In un Crowdlisting, in primis vengono infatti raccolti i capitali, tramite equity crowdfunding, per poi passare direttamente al Direct Listing, su una Borsa europea.

Come noto, il cuore della tecnologia di Glass to Power sono le sue nanoparticelle, che hanno la speciale caratteristica di deviare la traiettoria della luce solare e, tramite una procedura brevettata, convertirla in corrente elettrica.

“Chi ha investito nel crowdfunding, grazie alla quotazione vede concretizzarsi il piano di crescita della società, a meno di un anno dall'investimento. Oltre al significativo aumento del valore della società, ora stiamo lavorando al progressivo aumento dei ricavi” ci dice Emilio Sassone Corsi, CEO di Glass to power. “Per la terza volta, una società che prende parte al percorso di Crowdlisting si quota su un listino europeo. Tutto ciò per noi è motivo d’orgoglio: speriamo di avere aperto le porte della borsa a molte PMI italiane” ci dice Giovanpaolo Arioldi, CEO di Opstart.

Glass to Power è stata la seconda società ad intraprendere un Crowdlisting ed è la terza che lo porta a termine in maniera positiva (preceduta da Cesynt Online Solutions, a fine 2020, e da 4AIM, nel giugno 2021).





Maggiori informazioni sul Crowdlisting.

Il percorso di Crowdlisting® rappresenta un’opportunità per aziende e investitori. Per le prime è un’occasione di crescIta: le società e il management sono infatti incentivati a introdurre una cultura della governance, strutturandosi per affrontare al meglio il passaggio strategico a impresa quotata. Inoltre, una campagna di Crowdlisting® permette di allargare il bacino dei potenziali investitori, soprattutto agli istituzionali, che spesso ritengono le campagne di crowdfunding lontane dalle loro esigenze, e di ottenere visibilità a livello internazionale.

Dal punto di vista dell’investitore, il Crowdlisting dà la prospettiva di una strategia di exit a breve termine, con l’opportunità di partecipare alla fase di scale up dell’azienda, oltre che d’accedere all’utilizzo di strumenti tipici delle società quotate, come warrant e bonus share.