Tra i film più attesi della prossima Awards Season troviamo la pellicola destinata a diventare una delle protagoniste internazionali della prossima Stagione dei Premi, soprattutto se sarà selezionata per il prossimo Festival di Cannes.

Si tratta del nuovo progetto del maestro Park Chan-wook, No Other Choice, a distanza di tre anni dalla sua inaspettata esclusione agli Oscar dalla cinquina per il Miglior film internazionale laddove si presentò con l'apprezzato "Decision to Leave" con cui aveva vinto numerosi riconoscimenti.

La storia di No Other Choice è incentrata su Yoo Man-soo, un uomo licenziato dopo 25 anni di servizio in una cartiera. Disperato e ancora disoccupato dopo diverso tempo, Man-soo elabora un piano estremo: eliminare fisicamente i suoi concorrenti per ottenere un nuovo impiego.

Il film è atteso con grande interesse, considerando la reputazione di Park Chan-wook nel creare narrazioni intense e visivamente coinvolgenti. L'adattamento di un'opera come "The Ax" promette una combinazione tra thriller psicologico e critica sociale, elementi distintivi del lavoro del regista.