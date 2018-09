Premio Ritratti di Territorio al soprano Olga De Maio ed al tenore Luca Lupoli

Il 18 settembre 2018 importante consacrazione artistica e professionale per il soprano Olga De Maio ed il tenore Luca Lupoli che hanno conquistato il prestigioso premio “Ritratti di Territorio” giunto alla sua quinta edizione. Un premio meritato per i due apprezzati cantanti lirici che ha visto l’organizzazione presieduta da Nunzia Gargano assegnare i riconoscimenti con queste motivazioni:

OLGA DE MAIO

Soprano dal timbro cristallino, Olga De Maio, con un’intonazione precisa e duttile per ogni repertorio, trasforma la sua arte, al Teatro San Carlo, o in giro per il mondo, in un momento di caloroso coinvolgimento. Dalla lirica, all’operetta e dalla canzone italiana a quella napoletana, riesce a fondere il bel canto con la poesia di lampi musicali unici e irripetibili.

LUCA LUPOLI

Tenore dal timbro rotondo e squillante, Luca Lupoli, con i suoi apprezzati mezzi vocali da tipico “tenore italiano”, ricorda i grandi interpreti del passato. Con un canto sempre luminoso, fa della ricchezza e della varietà del suo repertorio, un motivo di impetuoso ed al tempo stesso passionale coinvolgimento.

Ritratti di Territorio è un appuntamento annuale importante per mettere in luce e valorizzare le potenzialità, le risorse che la Campania ed il Sud hanno ancora da offrire, come è nelle intenzioni dell’ideatrice ed organizzatrice la giornalista Nunzia Gargano, premiando tutte le personalità del mondo del giornalismo, della moda, della cultura, della musica e dell’enogastronomia, particolarmente distinte nei propri settori professionali ed interesse e che hanno un profondo legame con la propria terra di origine,testimoniandolo ed portandolo anche al di fuori dei confini regionali e nazionali.