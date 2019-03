Denzel Washington protagonista di "Little Things"?

Warner Bros sta allestendo il cast per un nuovo thriller dal titolo "Little Things" e per uno dei ruoli da protagonista avrebbe individuato Denzel Washington, candidato ad interpretare Deke, cinico poliziotto della contea di Kern con la straordinaria capacità di individuare i dettagli in ogni indagine, insieme ad una naturale predisposizione ad infrangere le regole.

Immancabilmente queste sue "caratteristiche" lo porteranno a scontrasi con il nuovo collega, di nome Baxter, con cui è costretto a collaborare per dare la caccia all'imprescindibile serial killer.

Ultimamente, Denzel Washington ha interpretato il primo sequel della sua carriera, "The Equalizer 2 - Senza perdono", che la scorsa estate in Usa al botteghino ha incassato 102 milioni di dollari e 190 milioni di dollari in tutto il mondo ed è anche in trattativa con Sony per dirigere "Journal for Jordan", una storia legata alla guerra in Iraq, tratta dall'omonimo libro di Dana Canedy, che rappresenterebbe il suo quarto film da regista.