Torino, 6 giugno 2023 – Con riferimento alle indiscrezioni apparse sulla stampa odierna, Juventus Football Club S.p.A. (“Juventus” o la “Società”) informa di aver trasmesso una comunicazione agli altri due altri club che, come Juventus, non hanno esercitato il recesso dal Progetto Super Lega (Football Club Barcelona e Real Madrid Club de Futbol) al fine di avviare un periodo di discussione tra i tre club avente ad oggetto l'eventuale uscita di Juventus dal Progetto Super Lega.La Società procederà alle eventuali comunicazioni dovute ai sensi di legge all'esito delle interlocuzioni e valutazioni in merito a quanto precede, precisando che molte delle ricostruzioni riportate dalla stampa circa i contenuti della comunicazione (ivi incluso qualsiasi riferimento a presunte minacce di eventuali sanzioni da parte della UEFA) non corrispondono al vero. Per maggiori informazioni sul Progetto Super Lega, si rinvia ai comunicati stampa diffusi dalla Società in data 19 aprile e 21 aprile 2021.

Con questa nota pubblicata ieri, la Juventus ha anticipato il suo addio al progetto Super Lega agli altri due club, Real Madrid e Barcellona, che ancora lo supportavano.

Questa è stata la risposta ufficiale del club catalano:

"FC Barcelona conferma di aver ricevuto una comunicazione firmata da Gianluca Ferrero, attuale presidente della Juventus, ieri, 6 giugno 2023. In conformità con gli obblighi attuali e contrattuali, FC Barcelona manterrà la massima riservatezza in merito a future conversazioni con Juventus al fine di valutare il loro potenziale ritiro dal progetto della Superlega. L'FC Barcelona ricorda ancora una volta che il progetto è attualmente nel mezzo di procedimenti legali in attesa di risoluzione da parte della Corte di giustizia dell'Unione europea a Lussemburgo. La risoluzione della Corte di giustizia dell'Unione europea sarà essenziale per garantire la necessità di certezza del diritto per quanto riguarda l'interpretazione adeguata e corretta del quadro giuridico del calcio professionistico in Europa. Questa risoluzione, che dovrebbe essere approvata nei prossimi mesi, determinerà la posizione finale del Barça in merito".

In molti hanno commentato la scelta della Juventus come un segnale di pace della nuova dirigenza nei confronti dell'Uefa, per evitare sanzioni pesanti e possibili esclusioni dalle competizioni europee.

Un'ipotesi però smentita - e che altro poteva dire! - dal nuovo ad bianconero, Maurizio Scanavino, in una intervista a Sky Sport:

"Superlega e sanzioni UEFA? Le cose sono scollegate, tra progetto ed eventuali sanzioni. Per il primo è stata inviata una comunicazione formale per iniziare una discussione per l'uscita dal progetto, dall'altra parte c'è una indagine della UEFA per cui non abbiamo ancora nessun elemento per poter avere un giudizio.Patteggiamento? La cosa importante è stata quella di chiudere la questione, si poteva protrarre nel tempo. Pur con una penalizzazione importante, oggi possiamo programmare il futuro con più serenità e meno incertezze. Il futuro della Juventus? Vedo un futuro di impegno, di grande lavoro di squadra, da fare con umiltà e mettersi in discussione, con l'obiettivo di migliorare ma tenendo i piedi ben saldi per terra".





Crediti immagine: Juventus FC