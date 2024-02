Un grande giocatore, poi straordinario allenatore, docente ed anche brillante opinionista televisivo. Fefè De Giorgi arriva nel Salento a Copertino per presentare l'ultimo dei suoi lavori "Egoisti di squadra".

Chi meglio di lui potrà spiegare come gestire al meglio le dinamiche tra giocatori talentuosi e gruppo, per far sì di raggiungere insieme grandi obiettivi.

De Giorgi, il 29 febbraio a partire dalle 18:00, sarà nel Castello di Copertino (ingresso gratuito fino ad esaurimento posti), intervistato dal giornalista Andrea Tafuro.