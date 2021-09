Gli Stati Uniti, lo scorso dicembre, sono rimasti sbalorditi quando i decessi da Covid sono arrivati a toccare, in media, i 3.000 al giorno. Ma allora quasi nessuno si era ancora vaccinato.

Adesso, quasi il 64% della popolazione degli Stati Uniti ha ricevuto almeno una dose di un vaccino anti-Covid. Eppure, i decessi con Covid ogni 24 ore nelle ultime due settimane sono aumentati del 40%, passando da 1.387 a 1.947, sulla base dei dati forniti dalla Johns Hopkins University.

Come riporta l'Associated Press, secondo gli esperti in campo sanitario, la stragrande maggioranza dei ricoverati e dei morti non è stata vaccinata, mentre le conseguenze dei contagiati tra coloro cha hanno ricevuto il vaccino sono lievi. Il numero di americani, a partire dai 12 anni, che finora non hanno ancora ricevuto neppure una dose di vaccino è stimato in oltre 70 milioni.

I nuovi casi giornalieri di coronavirus negli Stati Uniti, fortunatamente, sono in diminuzione dall'inizio di settembre e adesso si attestano intorno ai circa 139.000. Va però ricordato che i decessi, per i casi gravi, avvengono in media entro le tre/quattro settimane dalla data del ricovero.