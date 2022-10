Al di là di ciò che verrà discusso e approvato nel Consiglio di sicurezza di lunedì, la risposta di Putin all'Ucraina, sull'attacco al ponte di Crimea, è arrivata questa mattina, consegnata da una pioggia di missili che sono caduti e stanno cadendo su tutte le principali città del Paese.

Chi questa mattina avesse assistito in diretta alla corrispondenza da Kiev di Hugo Bachega per BBC News, avrebbe visto il giornalista che, mentre stava parlando in diretta collegato con Londra, si abbassava per cercare riparo dopo che un suono, inconfondibile, lo avvertiva che un aereo o un missile stava transitando sopra di lui.

Sono stati almeno tre i missili caduti su Kiev, che hanno colpito varie zone del centro della capitale ucraina, quartieri residenziali. Secondo i media, un missile è caduto nei pressi degli uffici del presidente Zelensky, un altro era destinato all'edificio che ospita i servizi di sicurezza di Kiev.

A BBC reporter live on air, forced to take cover as incoming strikes hit the city. pic.twitter.com/nAbXo1kwxO — Mike Eckel (@Mike_Eckel) October 10, 2022

Ma i missili sulla capitale sono stati solo una parte della pioggia di missili che, più o meno in contemporanea ha colpito le principali città di tutta l'Ucraina, mirando in particolar modo alle strutture che forniscono energia.

Lo ha detto Zelensky in un post pubblicato via social, con un video che lo ritraeva in strada, all'aperto, mentre rilasciava le sue dichiarazioni .

Gli attacchi russi, ha detto il presidente ucraino, hanno preso di mira in tutto il paese gli impianti che forniscono energia: sono stati colpiti quelli di Kiev, Leopoli, Dnipro, Vinnytsia, Zaporizhzhia, Kharkiv e alla stessa maniera quelli di altre regioni.

Russians are trying to make it "bridge for bridge"? pic.twitter.com/nwq8yqStFD October 10, 2022

"Vogliono panico e caos, vogliono distruggere il nostro sistema energetico. Sono senza speranza", ha detto Zelensky, aggiungendo che il secondo obiettivo erano le persone.

"Tale momento e tali obiettivi sono stati scelti appositamente per causare il maggior danno possibile", ha dichiarato, invitando la popolazione a rimanere nei rifugi antiaerei.

Shevchenko Park in central Kyiv now. Probably the city’s busiest park, usually packed with people and street musicians pic.twitter.com/9kIS4rBiKq — Matthew Luxmoore (@mjluxmoore) October 10, 2022

Nella notte, Zaporizhzhia era stata nuovamente colpita da ulteriori attacchi.

Complessivamente, sembrano essere stati almeno 75 i missili lanciati dai russi nell'attacco simultaneo sull'Ucraina. Ancora, però, non è stato possibile quantificare i danni prodotti e, soprattutto, il numero delle vittime. Solo a Kiev, un bilancio provvisorio riporta 8 morti e 24 feriti. Ma è ancora presto per un bilancio definitivo, anche in relazione agli obiettivi presi di mira, considerando che, in base alle dichiarazioni e alle immagini che vengono pubblicate sui social, sono stati colpite non solo infrastrutture critiche, ma anche teatri, parchi giochi e luoghi molto frequentati dalla gente...

Queste le parole con cui Zelensky ha commentato l'attacco:

"La mattinata è complicata. Abbiamo a che fare con i terroristi. Decine di missili, "Shaheds" iraniani. Hanno due obiettivi. Impianti energetici su tutto il territorio nazionale. Sono tate colpite le regioni di Kiev e di Khmelnytskyi, Leopoli e Dnipro, Vinnytsia, la regione di Ivano-Frankivsk, Zaporizhzhia, la regione di Sumy, quelle di Kharkiv, di Zhytomyr, di Kirovohrad e il sud del paese. Vogliono creare panico e caos, vogliono distruggere il nostro sistema energetico. Sono incorreggibili. Il secondo obiettivo sono le persone. Tale tempo e tali obiettivi sono stati scelti appositamente per causare il maggior danno possibile. Ma siamo ucraini. Ci aiutiamo a vicenda. Crediamo in noi stessi. Ripristineremo tutto ciò che è stato distrutto. Potrebbero esserci interruzioni temporanee di corrente adesso, ma non ci sarà mai un'interruzione della nostra fiducia - la fiducia nella nostra vittoria.Perché proprio ora questi attacchi? Il nemico vuole che abbiamo paura, vuole far fuggire le persone. Ma possiamo solo correre avanti e lo stiamo dimostrando sul campo di battaglia. Continuerà ad essere così. I soccorritori ora sono all'opera. Il nostro sistema di difesa aerea funziona. 38 bersagli sono già stati abbattuti. Per favore, rimanete nei rifugi oggi. Grazie all'aiuto dei nostri militari, tutto andrà bene.Seguite sempre le norme di sicurezza e ricordate: l'Ucraina esisteva prima di questo nemico e l'Ucraina esisterà anche dopo di esso".